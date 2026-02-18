Cât a plătit un bucureștean pentru o cursă Bolt până la „Otopeni”. Mai scump cu ridesharing decât cu avionul

Ninsorile puternice care au afectat Capitala au dat peste cap atât traficul din oraș, cât și tarifele curselor de ridesharing. Prețurile au crescut brusc, în noaptea de marți spre miercuri, 18 februarie, pe fondul cererii ridicate și al numărului redus de șoferi disponibili.

În unele cazuri, cursele au fost mai scumpe de câteva ori peste nivelul obișnuit și comparabile chiar cu biletele de avion.

Tarife „de avion” pentru o cursă de ridesharing

Astfel, distanțe care în mod normal costă câteva zeci de lei au ajuns să fie taxate cu câteva sute de lei.

Pe social media, cineva a povestit că pentru o călătorie de aproximativ o oră până la Aeroportul Henri Coandă aplicația Bolt i-a afișat un tarif de 408 lei. Practic, cât o cursă de avion spre Madrid sau Paris.

Persoana respectivă a acuzat companiile că profită de starea vremii din București, iar postarea lui a stârnit rapid reacții online.

„Aveți grijă cu acești șarlatani care profită că a nins și îmi cer pe un drum de o oră 408 lei, adică mai mult decât mă costă zborul cu avionul până la Madrid”, a scris el.

Unii au criticat scumpirile, considerându-le exagerate în contextul haosului din trafic generat de ninsoarea abundentă căzută, în timp ce alții au insistat că sistemul de tarifare dinamică este cunoscut și că aplicațiile de ridesharing sunt corecte afișând costul înainte de confirmarea cursei.

Iată câteva dintre comentarii:

„Încearcă să profite de situațiile disperate. Așa e și pe timp de ploaie. Cei mai corecți sunt firmele de taxi, care au același tarif mereu”;

„În cazul ăsta, călătoria trebuie să fie premium”;

„De ce șarlatani? Că doar știi la ce să te aștepți, îți spune costurile în avans! Și pe vremea asta tu ce sperai, să fie 10 RON cursa? Dacă vrei șarlatanie, poți lua un taxi – acolo să vezi surprize”;

„Mai bine stau acasă, că trebuie să scoată jandarmii să dea zăpada”.

Cum explică firmele scumpirile

Scumpirile sunt explicate astfel: atunci când cererea depășește oferta, algoritmii de la firmele de ridesharing majorează tarifele pentru a încuraja mai mulți șoferi să intre în aplicație și pentru a regla fluxul de solicitări.

Dar, în realitate, tot ce s-a obținut este frustrarea clienților, care au condamnat diferențele mari de preț în zilele cu vreme severă.

