Iranul și Rusia își flexează mușchii în apropiere de „armada” lui Trump din Marea Arabiei. Cele două țări fac miercuri exerciții navale comune

18 feb. 2026, 12:54, Știri externe
Iranul și Rusia vor efectua joi exerciții militare comune în Marea Arabiei și nordul Oceanului Indian, relatează agenția iraniană Fars, citată de Times of Israel. Manevrele militare comune ruso-iraniene au loc la doar câteva zile după ce Gărzile Revoluționare au efectuat exerciții militare în Strâmtoarea Ormuz.

Manevrele militare comune pe mare între Rusia și Iran, planificate joi, 19 februarie, reprezintă o extindere a cooperării dintre cele două state în zonele maritime critice și fac parte din seria de exerciții „Centura de Securitate maritimă”, inițiată în 2019. Pe lângă forțele navale ale Iranului și Rusiei, rapoartele indică și implicarea unor active navale din China, care consolidează astfel formatul trilateral obișnuit al acestor exerciții.

Comandantul marinei iraniene, Hassan Maghsoodloo, a declarat că scopul principal este consolidarea securității maritime, combaterea terorismului maritim și îmbunătățirea coordonării în operațiuni combinate pentru protejarea rutelor comerciale.

O săptămână plină de exerciții militare pe mare pentru iranieni

Doar cu câteva zile înainte de acest exercițiu naval comun, Gărzile Revoluționare Iraniene (IRGC) au efectuat exerciții proprii, denumite „Controlul Inteligent al Strâmtorii Ormuz”, care au inclus tiruri cu muniție reală și închiderea temporară a unor părți din strâmtoare din motive de securitate.

Toate aceste manevre militare coincid cu prezența unei forțe navale americane semnificative în Golf și cu desfășurarea unor negocieri indirecte la Geneva între Teheran și Washington, mediate de Oman. Datele publice de urmărire publicate de Institutul Naval al Statelor Unite par să arate că USS Lincoln s-ar putea afla în vecinătatea exercițiului.

Strâmtoarea Ormuz, cea mai importantă arteră petrolieră

Strâmtoarea Ormuz este considerată cea mai importantă arteră petrolieră a lumii, fiind punctul prin care trece între 20 și 25% din petrolul la nivel global și aproximativ un sfert din comerțul global cu gaze naturale lichefiate. Peste 80% din petrolul care trece prin această strâmtoare este destinat piețelor din Asia și merge în special spre Japonia, Coreea de Sud, China și India.

Datorită proximității coastelor sale, Iranul are capacitatea de a monitoriza și, teoretic, de a bloca tot traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, folosind acest aspect drept pârghie politică în negocierile internaționale.

