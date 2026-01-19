Prima pagină » Diverse » Showbiz » Mario Iorgulescu, prins de carabinieri în Italia după scandalul generat pe TikTok: „Eram fugit din clinică și fără tratament”

Mihai Tănase
19 ian. 2026, 08:20, Showbiz
Mario Iorgulescu, prins de carabinieri în Italia după scandalul generat pe TikTok: „Eram fugit din clinică și fără tratament”

Mario Iorgulescu, care sub influența substanțelor stupefiante și alcoolului a provocat un accident mortal și a fugit de la locul accidentului, a revenit în atenția publică după ce a anunțat că a fost prins de carabinieri în Italia și readus în clinica din care fugise.

După controversele iscate în mediul online, Mario Iorgulescu a publicat un mesaj de scuze la adresa familiei lui Dani Vicol, bărbatul care a murit în urmă cu șase ani în accidentul rutier provocat de acesta, scrie Cancan.ro.

Reacția vine la scurt timp după mai multe live-uri pe TikTok, în care Mario Iorgulescu a avut declarații incoerente și a atacat familia victimei, generând un val de indignare publică, mai ales ca acesta a fugit în Italia, nefăcând nicio zi de închisoare pentru fapta sa.

În ultimele zile, Mario Iorgulescu a apărut în mai multe live-uri pe TikTok în care părea rupt de realitate, vorbea haotic, se contrazicea singur și lansa acuzații fără fundament. Fragmentele din aceste live-uri au fost distribuite masiv pe rețelele sociale, amplificând reacțiile negative și întrebările legate de starea sa psihică.

Pe fondul presiunii publice, unele dintre afirmațiile sale au fost criticate dur inclusiv de apropiați ai familiei Vicol, care au cerut intervenția autorităților. La scurt timp, Mario Iorgulescu a anunțat că a fost identificat de Carabinieri și readus în clinica din care fugise.

Prima reacție după revenirea în clinică

Într-un videoclip publicat pe contul său de TikTok, Mario Iorgulescu a explicat că ieșirile sale au fost cauzate de întreruperea tratamentului și a transmis un mesaj de scuze.

„Bună seara, vreau să iau acest moment să îmi cer scuze pentru tot ce s-a întâmplat și toate declarațiile pe care le-am dat. Îmi pare foarte rău față de familia lui Melek și de Melek pentru ce s-a întâmplat. Chiar îmi cer scuze și nu așa dori nimeni să se întâmple așa ceva. A fost doar un accident și vreau să mă înțelegeți că nu mi-aș fi dorit în viață mea așa ceva.

Tot ce a urmat după aia cu delirările mele și crizele mele din care am ieșit a fost din cauza că am ieșit de sub tratament și am fugit de la clinică. Au venit carabinieri, m-au luat și acum sunt iar sub tratament și acum sunt în situația în care pot să-mi cer scuze din tot sufletul și să vă rog să mă iertați și să nu mă mai luați în seamă nici pe viitor dacă mă mai apucă vreo criză sau ceva de genul ăsta, pentru că eu nu sunt așa.

Vă rog să mă credeți din tot sufletul meu că îmi pare cât se poate de rău pentru tot ce s-a întâmplat, pentru toate aberațiile. Eram fugit din clinică și nu mai eram pe tratament și am spus foarte multe lucruri care nu sunt nici măcar adevărate.

Vă rog să mă înțelegeți și să mă iertați și să vă rog să fiți cu mine că e o perioadă foarte dificilă și pentru mine și pentru familia lui Melek și vă rog să mă iertați, din tot sufletul”, a spus Mario pe contul său de TikTok.

