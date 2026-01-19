Mario Iorgulescu, prins de carabinieri în Italia după scandalul generat pe TikTok: „Eram fugit din clinică și fără tratament”

Mario Iorgulescu, care sub influența substanțelor stupefiante și alcoolului a provocat un accident mortal și a fugit de la locul accidentului, a revenit în atenția publică după ce a anunțat că a fost prins de carabinieri în Italia și readus în clinica din care fugise.

După controversele iscate în mediul online, Mario Iorgulescu a publicat un mesaj de scuze la adresa familiei lui Dani Vicol, bărbatul care a murit în urmă cu șase ani în accidentul rutier provocat de acesta, scrie Cancan.ro.

Reacția vine la scurt timp după mai multe live-uri pe TikTok, în care Mario Iorgulescu a avut declarații incoerente și a atacat familia victimei, generând un val de indignare publică, mai ales ca acesta a fugit în Italia, nefăcând nicio zi de închisoare pentru fapta sa.

În ultimele zile, Mario Iorgulescu a apărut în mai multe live-uri pe TikTok în care părea rupt de realitate, vorbea haotic, se contrazicea singur și lansa acuzații fără fundament. Fragmentele din aceste live-uri au fost distribuite masiv pe rețelele sociale, amplificând reacțiile negative și întrebările legate de starea sa psihică.

Pe fondul presiunii publice, unele dintre afirmațiile sale au fost criticate dur inclusiv de apropiați ai familiei Vicol, care au cerut intervenția autorităților. La scurt timp, Mario Iorgulescu a anunțat că a fost identificat de Carabinieri și readus în clinica din care fugise.

Prima reacție după revenirea în clinică

Într-un videoclip publicat pe contul său de TikTok, Mario Iorgulescu a explicat că ieșirile sale au fost cauzate de întreruperea tratamentului și a transmis un mesaj de scuze.