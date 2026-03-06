Putin a vorbit la telefon cu președintele Iranului pentru prima oară de la uciderea lui Ali Khamenei

Vladimir Putin a vorbit la telefon cu președintele iranian Masoud Pezeshkian, pentru prima oară de la uciderea Ayatollahului Ali Khamenei.

Liderul de la Kremlin și-a exprimat condoleanțele pentru moartea Liderului Suprem al Iranului, precum și pentru moartea membrilor familiei și a civililor iranieni de la atacurile americano-israeliene.

Ce i-a mai transmis Putin lui Pezeshkian

El l-a notificat pe omologul său că este într-un contact direct cu liderii țărilor arabe din Golful Persic, și totodată, a făcut apel la un armistițiu imediat și la revenirea la o soluție „politică și diplomatică”.

Potrivit comunicatului Kremlinului, citat de Sky News, Pezeshkian și-a exprimat recunoștința pentru solidaritatea Rusiei și l-a informat pe președintele rus cu privire la noutățile de pe front.

The Washington Post a dezvăluit informațiile a trei oficiali că Rujsia furnizează Iranului informații secrete pentru a lovi baze americane din regiunea Golfului Persic.

Sursa Foto: Kremlin.ru

