Prima pagină » Actualitate » Mama lui Mario Iorgulescu, primele declarații după interviul fiului ei: „Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze”

Mama lui Mario Iorgulescu, primele declarații după interviul fiului ei: „Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze”

14 ian. 2026, 20:08, Actualitate
Mama lui Mario Iorgulescu, primele declarații după interviul fiului ei: „Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze”

După ce Mario Iorgulescu a acordat primul său interviu în șase ani, mama sa, Gabriela Iorgulescu, a reacționat, pentru CANCAN.RO, susținând că fiul ei este bolnav și că nu ar fi trebuit să vorbească public.

Gabriela Iorgulescu, vizibil afectată de interviul fiului ei

Gabriela Iorgulescu a oferit primele declarații după apariția interviului care a stârnit controverse. Îmbrăcată sport și cu un coș de cumpărături în mână, mama lui Mario a vorbit scurt, dar ferm despre starea fiului său. Aceasta a confirmat poziția soțului său, Gino Iorgulescu, care anterior declarase că a făcut tot posibilul să demonstreze cu documente că băiatul lor se află într-o stare vulnerabilă.

„E un băiat bolnav, cu acte, nu avea voie să dea interviu. Mai mult ce pot să spun? Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze. Îmi pare rău pentru el, este foarte gravă situația”, a declarat Gabriela Iorgulescu, pentru CANCAN.

Mama lui Mario a subliniat și riscurile hărțuirii unei persoane vulnerabile, așa cum îl consideră pe fiul său: „Moare un om și întrebați cum se simte. Mai gândiți-vă, pentru că este grav să hărțuiți o persoană bolnavă”. 

AUTORUL RECOMANDĂ

Mario Iorgulescu a fost dat dispărut. Gino Iorgulescu a zburat urgent în Italia

Mario Iorgulescu confirmă episoadele de violență din dosarul 2016: „I-a dat cu ciocanul de șnițele. Eu am încercat să-i separ”

Recomandarea video

Mediafax
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
BREAKING | Mario Iorgulescu a DISPĂRUT! Gino, tatăl lui, l-a dat în urmărire la carabinieri și a plecat de urgență în Italia
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Tensiuni majore în Orient: Trump ar putea lovi Iranul în 24 de ore. Netanyahu pleacă din Israel, SUA evacuează o bază
Mediafax
Te simți copleșit? Cinci trucuri simple recomandate de specialiști care țin negativitatea la distanță și readuc starea de bine
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Cancan.ro
Gabriela Cristea, în cărți pentru locul lui Cătălin Măruță?! Am aflat TOT ce s-a întâmplat în sediul PRO TV, din decembrie și până acum
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Descopera.ro
Un studiu arată că unii neanderthalieni au uitat cum să facă focul
DIPLOMAȚIE Administrația Trump lansează cea de-a doua fază a Planului de Pace în 20 de puncte pentru încheierea conflictului din Gaza
21:19
Administrația Trump lansează cea de-a doua fază a Planului de Pace în 20 de puncte pentru încheierea conflictului din Gaza
CONTROVERSĂ Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
20:48
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici
LIVE 🚨 Reuters: SUA ar putea ataca Iranul în următoarele 24 de ore. În paralel, America și-a retras trupele din bazele cheie din Orientul Mijlociu
20:40
🚨 Reuters: SUA ar putea ataca Iranul în următoarele 24 de ore. În paralel, America și-a retras trupele din bazele cheie din Orientul Mijlociu
FLASH NEWS George Simion cheamă oamenii la protest: „Lumea nu e proastă, cum o credeți voi. O să explodeze mămăliga și o să fiu acolo”
20:08
George Simion cheamă oamenii la protest: „Lumea nu e proastă, cum o credeți voi. O să explodeze mămăliga și o să fiu acolo”
INEDIT Cazul uimitor al doctoriței care a „păcălit moartea” după 80 de minute petrecute sub apă înghețată. Cum a reușit să supraviețuiască
20:07
Cazul uimitor al doctoriței care a „păcălit moartea” după 80 de minute petrecute sub apă înghețată. Cum a reușit să supraviețuiască
SPORT Elias Charalambous, despre transferurile de la FCSB: „Dacă MM și boss mai vor”
20:01
Elias Charalambous, despre transferurile de la FCSB: „Dacă MM și boss mai vor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe