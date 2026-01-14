Mama lui Mario Iorgulescu, primele declarații după interviul fiului ei: „Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze”

După ce Mario Iorgulescu a acordat primul său interviu în șase ani, mama sa, Gabriela Iorgulescu, a reacționat, pentru CANCAN.RO, susținând că fiul ei este bolnav și că nu ar fi trebuit să vorbească public.

Gabriela Iorgulescu, vizibil afectată de interviul fiului ei

Gabriela Iorgulescu a oferit primele declarații după apariția interviului care a stârnit controverse. Îmbrăcată sport și cu un coș de cumpărături în mână, mama lui Mario a vorbit scurt, dar ferm despre starea fiului său. Aceasta a confirmat poziția soțului său, Gino Iorgulescu, care anterior declarase că a făcut tot posibilul să demonstreze cu documente că băiatul lor se află într-o stare vulnerabilă.

„E un băiat bolnav, cu acte, nu avea voie să dea interviu. Mai mult ce pot să spun? Orice om normal la cap nu ar crede ce a putut el să debiteze. Îmi pare rău pentru el, este foarte gravă situația”, a declarat Gabriela Iorgulescu, pentru CANCAN.

Mama lui Mario a subliniat și riscurile hărțuirii unei persoane vulnerabile, așa cum îl consideră pe fiul său: „Moare un om și întrebați cum se simte. Mai gândiți-vă, pentru că este grav să hărțuiți o persoană bolnavă”.

