Trump: Companiile de armament au agreat să crească producția de patru ori

Donald Trump a anunțat printr-o postare de pe Truth Social că a avut o întâlnire „bună” cu reprezentanții a celor mai mari companii producătoare de apărare din SUA.

Președintele american a spus că aceștia au convenit să crească producția de armament de patru ori în contextul Războiului din Iran.

„Tocmai am încheiat o întâlnire foarte bună cu cele mai mari companii producătoare de apărare din SUA, unde am discutat despre producție și programele de producție. Aceștia au convenit să mărească de 4 ori producția de armament de înaltă calitate, deoarece dorim să ajungem, cât mai rapid posibil, la cel mai crescut nivel. Extinderea a început cu trei luni înainte de întâlnire, iar fabricile și producția multora dintre aceste arme sunt deja în curs de desfășurare. Avem o ofertă practic nelimitată de muniții de grad mediu și mediu superior, pe care le folosim, de exemplu, în Iran și pe care le-am folosit recent în Venezuela. Cu toate acestea, am crescut și comenzile la un nivel ridicat.”, a scris președintele.

Trump a enumerat și companiile care au luat parte la întâlnire: directorii generali ai companiilor BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman și Raytheon.

„Întâlnirea s-a încheiat cu stabilirea unei noi întâlniri peste două luni. Statele din întreaga țară licitează pentru aceste noi fabrici”, a mai adăugat președintele.