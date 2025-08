FOTO / Roxana Nemeș dă detalii din relația cu soțul ei. ”Ne mai CONTRAZICEM”

Cântăreața Roxana Nemeș, în vârstă de 36 de ani, a dat detalii despre relația cu soțul său, Călin Hagima, care este cu 11 ani mai mare ca ea.



Roxana Nemeș este prezentă de mulți ani pe scena muzicală din România. În plan personal, Roxana Nemeș s-a căsătorit în data de 17 septembrie 2021 cu Călin Hagima. Roxana Nemeș a fost cerută de soție de Călin Hagima pe 7 decembrie 2019, însă căsătoria lor a fost amânată din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Roxana Nemeș este însărcinată pentru prima oară. Artista va avea gemeni.

Într-un interviu pentru revista Viva, Roxana Nemș a vorbit despre relația cu partenerul său de viață, dar și despre diferența de vârstă dintre ei.

Roxana Nemeș dă detalii din relația cu soțul ei. ”Și când las eu, lasă și el de la el. Sau invers”

”Consider că anumite „certuri” în cuplu sunt normale și constructive totodată. Dar nu au nicio legătură cu valorile noastre. Cu respectul și dragostea noastră. Ne mai contrazicem, pentru că suntem amândoi Berbeci (ca zodie mă refer). Adică pietre tari. Și a fost puțin mai greu la început să ajungem la un consens și să lăsăm unul de la celălalt. Dar asta a fost până în momentul în care am zis gata, de acum înainte mergem împreună în viață. Și atunci, a venit totul natural. Și când las eu, lasă și el de la el. Sau invers. Ceea ce e absolut normal. Să știi că și în casă facem echipă bună. Fiecare își știe rolul și ce are de făcut”, a declarat Roxana Nemeș.

Despre diferența de vârstă dintre ea și soțul său, artista a spus:

”Eu am crescut cu două surori mai mari decât mine. De mică, am fost obișnuită cu oameni mai maturi pe lângă mine. Eu și prietenele le am mai mari decât mine. Cred că și asta m-a făcut să îmi doresc un bărbat mai matur. Un bărbat de la care am ce învăța. Un bărbat pe care mă pot baza în viață, oricând. Un bărbat care știe ce vrea. Un bărbat deștept. Un bărbat pe care nu doar să-l iubesc, ci și să-l admir pentru ceea ce e și cum gândește, cum face lucrurile. Și asta am găsit în Călin. Noi, pe lângă faptul că ne iubim foarte mult, ne și completăm extraordinar de bine. Și avem aceleași valori de viață. Aceleași principii. Avem totul în comun. Pentru noi mereu contează opinia și dorința celuilalt și ne mulăm foarte bine unul după celălalt. Deci nu, nu cred că am simțit niciodată diferența de vârstă. Din contră”.