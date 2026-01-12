PRO TV anunță închiderea formatului „La Măruță”, după 18 ani. Când va fi difuzată ultima ediție a emisiunii

PRO TV a anunțat, luni seară, încheierea emisiunii „La Măruță”, unul dintre cele mai longevive formate din grila postului. Potrivit unui comunicat transmis pe 12 ianuarie, show-ul va ieși din program începând cu 6 februarie 2026, decizia fiind justificată prin schimbări strategice la nivel de conținut.

Postul de televiziune precizează că „Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de continut, menit sa raspunda atat publicului de televiziune liniara, cat si consumatorilor digitali, in contextul unei piete media aflate intr-o continua evolutie.”

Reac țiile lui Cătălin Măruță și ale conducerii PRO TV

De altfel, Cătălin Măruță a vorbit despre finalul emisiunii după 18 ani de difuzare, subliniind importanța proiectului atât pe plan profesional, cât și personal:

„Au fost 18 ani în care La Măruţă a fost mai mult decât o emisiune şi a devenit o parte importantă din viaţa mea şi, sunt convins, şi din vieţile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învăţat şi am descoperit poveştile extraordinare ale invitaţilor noştri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios şi privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online şi noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei şi publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii şi le mulţumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtăşit cu mine”, a transmis Cătălin Măruță.

La rândul său, CEO-ul PRO TV, Aleksandras Cesnavicius, a transmis că închiderea formatului face parte dintr-o transformare mai amplă a conținutului editorial al postului:

„La Măruţa a fost un format unic pe piaţa de televiziune din România şi o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei şi lui Cătălin Măruţă pentru contribuţia lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluţie naturală, parte a unei transformări mai ample de conţinut pe care o vom implementa în perioada următoare”.

Potrivit comunicatului, PRO TV analizează în prezent posibilitatea implicării echipei de producție în alte proiecte interne, cu scopul de a valorifica experiența acumulată de-a lungul anilor.

