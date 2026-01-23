Prima pagină » Diverse » Showbiz » „Still Loving You”. A murit Francis Buchholz, basistul legendar al Scorpions

23 ian. 2026, 18:25, Showbiz
Francis Buchholz, basistul legendar al Scorpions și Temple of Rock al lui Michael Schenker, a murit la vârsta de 71 de ani. Starul rock german a decedat joi în urma unei lupte cu cancerul, a anunțat soția sa, Hella, într-o postare tristă pe rețelele de socializare.

Cei dragi au adăugat: „Inimile noastre sunt zdrobite.

„Pe tot parcursul luptei sale cu cancerul, am rămas alături de el, înfruntând fiecare provocare ca o familie – exact așa cum ne-a învățat el.”

Colegul său chitarist al trupei Scorpions, Uli Jon Roth, a declarat: „Foarte trist! Eram prieteni. Condoleanțe sincere Hellei și familiei sale!”

O viață In Rock

Buchholz s-a născut în Hanovra pe 19 februarie 1954 și a descoperit lumea muzicii rock când avea doar 11 ani. Nu a durat mult până a început să cânte la chitară, și s-a alăturat unei trupe ca basist la vârsta de 15 ani, când era la liceu. În cele din urmă, a devenit membru al unei alte trupe numite Dawn Road, alături de Uli Jon Roth, Jürgen Rosenthal și Achim Kirschning, la începutul anilor ’70.

Toți patru s-au alăturat apoi trupei Scorpions alături de Klaus Meine și Rudolf Schenker. Buchholz a fost un membru crucial al îndrăgitului grup, în special în perioada lor de succes.

A cântat pe fiecare album lansat de trupă, de la Fly to the Rainbow în 1974 până la Crazy World în 1990.

Riff-urile sale complexe apar pe hituri populare precum „Rock You Like a Hurricane”, „Still Loving You” și „Wind of Change”.

În 2012, Buchholz a participat la un turneu cu fostul chitarist principal al trupei Scorpions, Michael Schenker, la Temple of Rock.

Mediafax
