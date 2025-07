Vica BLOCHINA, despre motivul pentru care a venit în România: „Am plecat mai mult să fug de libertate. Nu că eram săracă”

Vica Blochina, una dintre cele mai râvnite femei din show-biz-ul românesc a povestit la emisiunea „Dan Diaconescu Direct” despre motivul pentru care a lăsat în spate viața liniștită din Lituania pentru a se muta în România.

Întrebată dacă a venit în România în căutarea unei vieți mai bune sau mai degrabă a fost „o nimereală”, Vica Blochina a spus: „Eu n-am avut viața rea în Lituania, să ne înțelegem. Sunt dintr-o familie precopsită, nu era o familie săraca. Mama mea era directoare de hotel, tatăl meu … adică aveau joburi bune. Prima casa am avut-o de la tatăl meu, prima mașină, tot de la tatăl meu am avut-o. Nu am plecat că eram săraca. Am plecat mai mult să fug de libertate. Că sunt așa un spirit liber, știi? Asta a fost. Păi tatal meu a venit după mine să mă ia acasă. S-a supărat pe mine, a plâns. Țin minte așa cum a plâns. Era viața așa frumoasă aici… .

„În primul rând, în Lituania, clima este mai rece. Și dacă clima este rece și lumea este mult mai rece”, spune Vica Blochina.

De asemenea, întrebată dacă a vizitat vreodată enclava rusă, Kaliningrad de la Marea Baltică, Vica Blochina a spus:„Da, când eram foarte mica”.

Întrebată dacă rușii nu încarcau să-i ademenească pe lituanieni cu promisiunea unei vieți mai bune, Vica Blochina spune: „Pe vremea sovieticilor noi am trăit foarte bine. La noi a fost mâncare din belșug, icre, negre, roșii, la supermarket. Lituania e foarte mare producător de lactate, în primul rând. La noi nu a lipsit niciodată mâncarea. Cu hainele … mai aduceau părinții mei din România, blugi din Polonia.

Când eram eu în Lituania… și voiai să te îmbraci mai frumos, îți duceai din străinătă hainele. Părinții mei aduceau din România, adidași, blugi…

Lituania este la Mare Baltica. Eu sunt Claipedea. Sunt 4 milioane de locuitori, dintre care sunt foarte mulți plecați din străinătate. Toată țara are cam 400 de kilometri… ca Israel”, a spus Vica Blochina.