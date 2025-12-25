25 Decembrie, calendarul zilei: Paula Seling împlinește 47 de ani, Alannah Myles 67. Moare George Michael, la 53 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 25 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Paula Seling este o artistă complexă și una dintre cele mai respectate voci din România. S-a născut pe 25 decembrie 1978, în Baia Mare, și a studiat pianul și canto încă din copilărie. Debutul său important a avut loc la sfârșitul anilor ‘90, iar de-a lungul timpului a lansat numeroase albume și piese care s-au bucurat de mare succes. Stilul său muzical îmbină pop-ul, pop-rock-ul și elemente de muzică clasică, fiind apreciată pentru tehnica vocală impecabilă și interpretările emoționante. A reprezentat România la Concursul Eurovision de două ori: în 2010, alături de Ovi, cu piesa Playing with Fire, obținând locul 3, și în 2014, când au revenit împreună în competiție. De-a lungul carierei, a primit numeroase premii și distincții pentru contribuția sa la muzica românească. Pe lângă activitatea artistică, Paula Seling este cunoscută pentru eleganța, discreția și implicarea sa în proiecte educaționale și caritabile.

Alannah Myles este o cântăreață și compozitoare canadiană, cunoscută la nivel internațional pentru vocea sa puternică și stilul muzical ce îmbină rock-ul, blues-ul și pop-ul. S-a născut la 25 decembrie 1958, în Toronto, Canada, și și-a început cariera muzicală cântând în cluburi, unde și-a format un stil distinct și autentic. Succesul major a venit în 1989, odată cu lansarea albumului de debut, care a inclus celebra piesă Black Velvet, inspirată de viața și moștenirea lui Elvis Presley. Melodia a devenit un hit mondial și i-a adus un premiu Grammy, consolidându-i reputația pe scena muzicală internațională. De-a lungul carierei, Alannah Myles a lansat albume precum Rockinghorse și A-lan-nah, continuând să exploreze teme personale și sonorități blues-rock.

George Michael a fost unul dintre cei mai influenți și apreciați artiști ai muzicii pop internaționale. S-a născut la 25 iunie 1963, în Londra, sub numele Georgios Kyriacos Panayiotou, și și-a început cariera în anii ‘80 ca membru al trupei Wham!, alături de Andrew Ridgeley. Duo-ul a cunoscut un succes uriaș, cu piese devenite rapid hituri mondiale. După destrămarea trupei, George Michael a avut o carieră solo de excepție, iar albumul Faith l-a consacrat ca artist complet. Muzica sa a îmbinat pop-ul, soul-ul și R&B-ul, fiind apreciată pentru profunzimea emoțională și rafinamentul sonor. De-a lungul vieții, a câștigat numeroase premii și a fost admirat pentru vocea sa distinctivă, dar și pentru implicarea în cauze umanitare. George Michael a murit pe 25 decembrie 2016, la vârsta de 53 de ani, chiar de Crăciun, în casa sa din Goring-on-Thames. Cauza oficială a morții a fost insuficiență cardiacă cronică. A rămas în memoria publicului ca un artist sensibil, autentic și extrem de influent.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1642: Isaac Newton 🇬🇧🔭 savantul aflat la originea teoriilor științifice care vor revoluționa domeniul opticii, matematicii și în special al mecanicii. În 1687 a publicat lucrarea Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, în care a descris Legea atracției universale și, prin studierea legilor mișcării corpurilor, a creat bazele mecanicii clasice

🎂1899: Humphrey Bogart 🇺🇸🎬 considerat cel mai mare actor american de film al secolului al XX-lea. Fumător și băutor înrăit, Bogart a murit de cancer esofagian în ianuarie 1957

🎂1924: Rod Serling 🇺🇸📺 autorul seriei TV The Twilight Zone (1959 – 1964)

🎂1954: Annie Lennox 🇬🇧🎤 devenită celebră pentru partenieratul cu Dave Stewart, împreună cu care a format trupa Eurythmics, un duo muzical al anilor 1980

🎂1958: Alannah Myles 🇨🇦🎤 Black Velvet (1989)

🎂1963: Constantin (Titi) Aur 🇷🇴🏁 A debutat în Raliul Brașovului, în 1986, pe o Dacia 1300. Printre altele a pilotat și Ford Escort RS Cosworth, însă cele mai bune rezultate le-a avut cu Toyota Celica 4WD

🎂1976: Tuomas Holopainen 🇫🇮🎹 clăparul și fondatorul Nightwish

🎂1976: Armin van Buuren 🇳🇱🎧 nume important pe scena trance, atât ca DJ, cât și ca producător

🎂1978: Paula Seling 🇷🇴🎤 a ocupat locul 3 la Eurovision 2010

Decese 🕯

🕯️1963: Tristan Tzara 🇷🇴🇫🇷✒️ cofondator al mișcării culturale dadaiste, care a condus la o revoluție majoră în artele plastice și literatură

🕯️1977: Charles Chaplin 🇬🇧🎬

🕯️1989: Nicolae Ceaușescu 🇷🇴🗣

🕯️1989: Elena Ceaușescu 🇷🇴🗣

🕯️1995: Dean Martin 🇺🇸🎤🎬 A format grupul Martin și Lewis împreună cu Jerry Lewis

🕯️2016: George Michael 🇬🇧🎤 de origine cipriotă, devenit popular cu Wham! și apoi solo. A vândut mai mult de 100 de milioane de albume la nivel mondial

Calendar 🗒

🗒336: Primul semn documentar de sărbătoare de Crăciun la Roma

🗒597: Augustin de Canterbury și colegii săi botează în Kent mai mult de 10.000 de anglo-saxoni

🗒800: Încoronarea lui Carol cel Mare de către Papa Leon al III-lea ca împărat al Occidentului

🗒1000: Ungaria este întemeiată ca împărăție creștină de către Ștefan I al Ungariei

🗒1066: William Cuceritorul a fost încoronat rege al Angliei la Westminster Abbey, Londra

🗒1100: Baldwin de Boulogne este încoronat primul Rege al Ierusalimului în Biserica Nașterii din Betleem

🗒1261: Ioan al IV-lea Laskaris, în vârstă de 11 ani, al Imperiului Roman de Răsărit restaurat, este detronat și orbit din ordinul co-împăratului Mihail al VIII-lea Paleologul

🗒1758: Cometa Halley este văzută de Johann Georg Palitzsch, confirmând predicția lui Edmund Halley cu privire la trecerea ei. Aceasta a fost prima trecere a unei comete prezisă din timp

🗒1908: Apare, la Vălenii de Munte, gazeta „Neamul Românesc literar”, sub conducerea lui Nicolae Iorga

🗒1916: Regele Ferdinand a instituit ordinul militar de război „Mihai Viteazul”, cu trei clase

🗒1932: Un cutremur cu magnitudinea de 7,6 în provincia Gansu, China omoară ~70.000 oameni

🗒1975: Trupa de heavy metal Iron Maiden era fondată de către Steve Harris la Londra

🗒1978: Forțe vietnameze invadează Cambodgia cu scopul de a distruge regimul Khmerilor Roșii care, din 1976 supusese populația unui monstruos „proces de reeducare” în care și-au găsit moartea aproape două milioane de cambodgieni, asasinați sau înfometați

🗒1989: Televiziunea Română transmite în direct, pentru prima dată, slujba de Crăciun de la Patriarhia Română

🗒1989: În urma unui proces sumar, Tribunalul Militar Extraordinar Român a condamnat la moarte cuplul dictatorial Nicolae și Elena Ceaușescu. În aceeași zi sunt executați la Târgoviște, prin împușcare

🗒1991: Mihail Gorbaciov anunță într-o declarație televizată că demisionează din funcția de președinte al URSS, având în vedere situația creată odată cu formarea CSI

🗒1991: Sovietul Suprem al Uniunii Sovietice hotărăște schimbarea denumirii statului din U.R.S.S. în Federația Rusă

🗒2000: Ultima eclipsă de Soare a mileniului doi; grad de acoperire 72%; a fost vizibilă din nord-vestul SUA, nord-estul Canadei, sudul Groenlandei

