Dan Dungaciu: „Revoluția lui Trump a ajuns în Europa. Reacția europenilor a fost o contra-revoluție”

În emisiunea Marius Tucă Show, analistul politic Dan Dungaciu a oferit o perspectivă incisivă asupra impactului „revoluției lui Trump” asupra Europei și României. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.
Dan Dungaciu a afirmat tranșant că „revoluția lui Trump a ajuns în Europa”. Potrivit analistului, Europa a reacționat inițial cu o „contra-revoluție”: liderii continentali „s-au cabrat și au zis ‘nu pe aici nu se trece'”. Trumpismul nu este văzut ca un pericol în sine, ci ca o sursă de energie utilă. Revoluția lui Trump a ajuns în Europa. Reacția Europei la revoluția Trump a văzut o contra-revoluție și s-au cabrat și au zis, nu, pe aici nu se trece. Asta e reacția la Trump. Trumpismul nu e bun. Folosim energia lui Trump, ca să construim noi, proiectul nostru de emancipare față de americani și față de ruși. Adică să facem federalizarea.
Analistul Dan Dungaciu consideră că forțele trumpiste sunt deja puternice în Europa. Ele încep să se manifeste și să pună presiune, dar se lovesc de o ripostă sistemică:
„Dar forțele trumpiste s-au ridicat în Europa, ele sunt puternice, încep să se manifeste, încep să pună presiuni, doar că contra-revoluția europeană începe să le pună sau încearcă să le pună, cum i-au pus lui Trump blocaje mediatice, liste de interdicții, blocaje de partide blocale, blocaje de intelectuali publici, de grupări civice care nu sunt conforme. Asta se întâmplă acum” , spune analistul Dungaciu.