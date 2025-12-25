Prima pagină » Actualitate » Descoperire revoluționară în medicină: tehnologia care distruge tumorile cancerigene de 3 ori mai repede

25 dec. 2025, 08:37, Actualitate
Descoperire revoluționară în medicină: tehnologia care distruge tumorile cancerigene / foto cu caracter ilustrativ, sursa: Profimedia

Cercetători au împărtășit o descoperire revoluționară în tratamentul cancerului. O nouă tehnologie poate viza selectiv celulele canceroase, vindecând țesutul sănătos.

O echipă de specialiști din Austrialia susține că particule metalice extrem de mici, numite „nanodots”, ar putea identifica și distruge celulele canceroase la oameni, deschizând noi posibilități pentru terapii țintite.

Ce fac particulele metalice

Nanoparticulele minuscule sunt fabricate din oxid de molibden, un compus derivat din molibden. Acesta este un metal rar utilizat pe scară largă în electronică și aplicații industriale.

Dr. Baoyue Zhang, din echipa de cercetare de la RMIT University, a explicat cum funcționează mecanismul:

„Celulele canceroase trăiesc deja sub un stres mai mare decât cele sănătoase. Particulele noastre sporesc puțin acest stres – suficient pentru a declanșa autodistrugerea celulelor canceroase, în timp ce celulele sănătoase se descurcă foarte bine”.

Potrivit acestuia, modificările subtile ale structurii chimice a metalului îl determină să elibereze molecule reactive de oxigen. Aceste forme instabile de oxigen deteriorează componentele celulare vitale, provocându-le moartea, în cele din urmă.

Multe dintre tratamentele existente pentru cancer afectează și țesutul sănătos, nu doar tumorile.

Nanoparticulele sunt fabricate dintr-un oxid metalic larg disponibil, nu din metale nobile scumpe sau toxice, precum aurul sau argintul. Acest lucru oferă potențial pentru o fabricație mai accesibilă și mai sigură.

Rezultatele experimentelor din laborator

În experimentele din laborator, nanoparticulele au demonstrat o selectivitate semnificativă. Ele au eradicat celulele canceroase cervicale de trei ori mai repede decât celulele sănătoase, într-o perioadă de 24 de ore. Cercetătorii au reușit să obțină acest efect prin ajustarea compoziției metalului. Au introdus cantități infime de hidrogen și amoniu în structura particulelor. Ajustarea fină a determinat particulele să genereze niveluri ridicate de molecule de oxigen. Acestea au propulsat celulele canceroase în apoptoză, mecanismul natural al organismului de eliminare a celulelor deteriorate.

Deocamdată, cercetarea lor se află, încă, în fază incipientă. Tehnologia a fost testată până acum doar pe celule cultivate în laborator și nu pe animale sau oameni.

Cu toate acestea, descoperirile indică o nouă strategie eficientă care exploatează vulnerabilitățile existente ale celulelor canceroase. Rezultatele preliminare sunt promițătoare pentru dezvoltarea viitoare, scrie The Independent. Echipa de cercetare din Australia continuă să dezvolte tehnologia.

Costurile reduse ale oxidului de molibden comparativ cu metalele nobile reprezintă un avantaj semnificativ. Acest lucru ar putea face ca viitoarele terapii să fie mai accesibile pentru un număr mai mare de pacienți.

