Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 810. Apel comun către Israel, lansat de 14 state, „pentru a opri extinderea coloniilor în Cisiordania”

25 dec. 2025, 07:13, Actualitate
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 810. Apel comun către Israel, lansat de 14 state / Sursă foto: Shutterstock

Un grup de 14 țări, inclusiv Franța, Regatul Unit al Marii Britanii și Japonia, au condamnat recenta aprobare a unor noi așezări evreiești în Cisiordania ocupată, îndemnând guvernul israelian să își schimbe decizia și să „înceteze extinderea coloniilor”.

„Noi, reprezentanți ai Germaniei, Belgiei, Canadei, Danemarcei, Spaniei, Franței, Italiei, Irlandei, Islandei, Japoniei, Maltei, Olandei, Norvegiei și ai Regatului Unit, condamnăm aprobarea de către cabinetul de securitate al guvernului israelian a înființării a 19 noi așezări în Cisiordania ocupată”, potrivit unui comunicat comun emis de Ministerul francez de Externe.

„Ne reiterăm opoziția clară față de orice formă de anexare și față de dezvoltarea politicii de așezare”, se adaugă în comunicat.

Încă 19 așezări israeliene, în Cisiordania ocupată

Duminică, autoritățile israeliene au anunțat că au aprobat instalarea a 19 așezări în Cisiordania, o măsură despre care au precizat că vizează „blocarea înființării unui stat palestinian terorist”, în contextul intensificării activității de colonizare începând cu 7 octombrie.

Țările semnatare ale apelului reiterează că această acțiune unilaterală constituie o încălcare a dreptului internațional și „riscă să pună în pericol implementarea planului de pace pentru Gaza, chiar când se desfășoară eforturi pentru a trece la a doua fază a acestui plan, și subminează perspectivele unei păci și securități durabile în întreaga regiune”.

„Facem apel la Israel să își schimbe decizia și să înceteze extinderea așezărilor, în conformitate cu Rezoluția 2334 a Consiliului de Securitate al ONU”, scriu țările, adăugând că sunt „hotărâte să sprijine dreptul palestinian la autodeterminare”.

Cele 14 își reiterează „angajamentul neclintit față de o pace cuprinzătoare, justă și durabilă, bazată pe soluția cu două state, în care două state democratice, Israel și Palestina, trăiesc unul lângă altul în pace și securitate, în limite sigure și recunoscute”.

Activitatea de colonizare a continuat din 1967 sub fiecare guvern israelian, atât de stânga, cât și de dreapta, și s-a intensificat semnificativ sub Administrația Netanyahu, în special de la începutul războiului din Fâșia Gaza.

Pe lângă Ierusalimul de Est, ocupat și anexat de Israel, peste 500.000 de israelieni trăiesc acum în Cisiordania în colonii pe care ONU le consideră ilegale în conformitate cu dreptul internațional, în mijlocul a circa trei milioane de palestinieni.

