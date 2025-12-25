„Dorel”, legenda „meseriașilor”, a lovit și în Franța: bănci montate direct peste locurile de parcare, pe o stradă din Bordeaux

Mai multe bănci au fost montate pe o stradă din Bordeaux în locurile pe care parchează mașinile. Decizia autorităților locale a stârnit scandal și reacții ironice.

În urma valului de indignare publică, Primăria Bordeaux a decis eliberarea imediată a carosabilului, invocând „o eroare de construcție”.

„Au fost montate din greșeală”

Imaginile au devenit virale pe Internet, fiind ținta criticilor și a ironiilor.

Primarul demisionar al orașului, un reprezentant al ecologiștilor, a susținut că băncile au fost montate „din greșeală” peste locurile de parcare, potrivit Le Figaro. Reprezentanții Primăriei au invocat o „eroare de construcție” într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare

„Oops”, scrie în legenda videoclipului publicat pe pagina de Instagram a orașului Bordeaux. Filmările arată muncitori demontând băncile instalate peste locuri de parcare de pe Allées de Tourny. „Au fost instalate din greșeală ca parte a îmbunătățirilor temporare aduse zonei Allées de Tourny. Le-am mutat în locul corect”, au transmis cei de la Primărie.

Totuși, cei mai mulți localnici nu au fost convinși de explicația autorităților.

„Din greșeală? Haide, asta e o scuză exagerată! Ați primit prea multe plângeri”, a replicat un francez, completat de altul: „Capacitatea dumneavoastră de a lua oamenii drept proști (sic!) este surprinzătoare”.

Alți locuitori au ales să fie ironici: „Dau o cină miercuri seara. Îi invit pe intelectualii care s-au gândit la asta”.

Unii l-au criticat dur pe primar – „Care este scopul dumneavoastră? Să faceți orașul la fel de urât pe cât este de nesigur? Acum 10 ani eram mândru să spun că Bordeaux era cel mai frumos oraș din Franța. Devine din ce în ce mai complicat, pe zi ce trece”.

Subiect dezbătut și în campania electorală

Băncile montate de „Dorel” au ajuns și un subiect de dezbatere în campania electorală pentru Primăria Bordeaux.

„Bănci montate pe mijlocul drumului… La ce fel de nebunie a ajuns acest consiliu local din Bordeaux? Distruge parcările pentru a termina cu comercianții și expune pietonii la pericol, stând cu fața spre mașini”, a criticat Virginie Bonthoux Tournay, candidatul unui partid de opoziție.

