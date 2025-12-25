Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Ministerul adevărului decidea cine primește bani sau nu. Controlul comunicării venea prin îmăpiedicarea obținerii de fonduri”

Dan Dungaciu: „Ministerul adevărului decidea cine primește bani sau nu. Controlul comunicării venea prin îmăpiedicarea obținerii de fonduri”

Serdaru Mihaela
25 dec. 2025, 08:30, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a detaliat modul în care agenda OC („One Corporation” sau agendă corporatistă globală) a fost implementată nu prin ONG-uri vizibile, ci prin presiuni economice asupra marilor corporații și companii. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a subliniat că guvernele și entitățile globale au folosit contractele publice și licitațiile ca instrument principal. Companiile, interesate primordial de profit, au fost obligate să adopte condiții specifice în caietele de sarcini. Analistul a mai vorbit despre „indexuri” create de asociații globale, care evaluează conformitatea companiilor cu agenda OC. Cele cu scoruri mici sunt penalizate.

„Indexul acesta vine în siajul unor măsuri pe care le-au luat ei. Cum au implementat agenda OC în societăți, prin corporație, nu prin ONG-uri. Au venit după aceea pentru că ce-au făcut prin corporație? De fiecare dată când corporațiile sau marile companii participau la licitații, ei au simțit pshihologia. Corporația se uită la bani. Și atunci au zis, le băgăm în caietul de sarcini. Voi reciclați? Aveți coși de gunoi galben, verde, albastru ? Trebuie să faceți…. Și companiile se conformau” , conchide analistul Dungaciu.

Cele mai noi