Dan Dungaciu: „Ministerul adevărului decidea cine primește bani sau nu. Controlul comunicării venea prin îmăpiedicarea obținerii de fonduri”

În emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a detaliat modul în care agenda OC („One Corporation” sau agendă corporatistă globală) a fost implementată nu prin ONG-uri vizibile, ci prin presiuni economice asupra marilor corporații și companii. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu a subliniat că guvernele și entitățile globale au folosit contractele publice și licitațiile ca instrument principal. Companiile, interesate primordial de profit, au fost obligate să adopte condiții specifice în caietele de sarcini. Analistul a mai vorbit despre „indexuri” create de asociații globale, care evaluează conformitatea companiilor cu agenda OC. Cele cu scoruri mici sunt penalizate.