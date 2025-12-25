Prima pagină » Actualitate » RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.400. Asalt cu un roi de drone asupra Moscovei, înainte de Crăciun

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.400. Asalt cu un roi de drone asupra Moscovei, înainte de Crăciun

25 dec. 2025, 06:39, Actualitate
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.400. Asalt cu un roi de drone asupra Moscovei, înainte de Crăciun
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.400. Asalt cu un roi de drone asupra Moscovei / fotografie ilustrativă, sursa: Profimedia

Războiul din Ucraina a intrat joi, 25 decembrie 2025, în a 1.400-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Încercare nereușită a ucrainenilor de a lovi Moscova înainte de Crăciun. Un roi de drone a fost trimis să ia cu asalt capitala Rusiei, aparatele de zbor fiind doborâte de apărarea antiaeriană, potrivit anunțului făcut de primarul Serghei Sobyanin.

Două aeroporturi, închise preventiv

Unitățile rusești au doborât 16 drone pe parcursul zilei de miercuri, a spus Serghei Sobyanin, citat de Reuters. Atacul a ținut aproximativ 17 ore Echipajele de urgență au fost trimise în locurile în care au căzut fragmente de drone, dar nu au fost raportate pagube.

Două dintre cele patru aeroporturi principale care deservesc Moscova și-au limitat operațiunile pentru o perioadă de timp, a transmis autoritatea aviatică.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că unitățile sale au distrus 172 de drone ucrainene, aproape jumătate dintre ele deasupra regiunilor de graniță.

La rândul său, armata ucraineană susține că dronele au lovit fabrica de cauciuc sintetic Yefremov, din regiunea Tula, la sud de Moscova, și un depozit de drone marine în Crimeea.

Scurgere masivă de ulei în mare la Odesa

Pe de altă parte, o scurgere masivă de ulei de floarea-soarelui a contaminat țărmul din jurul orașului Odesa, în sudul Ucrainei. Incidentul a fost provocat de bombardamentele aeriene rusești care au deteriorat rezervoarele de ulei de floarea-soarelui din infrastructura portuară.

Un jurnalist AFP aflat miercuri în oraș a filmat bălți spumoase de culoare maro de ulei de floarea-soarelui pe țărm. Pete mari de ulei acopereau suprafața apei din zonă. Imaginile arată o situație devastatoare. Uleiul s-a răspândit pe o suprafață largă, formând straturi groase pe nisip și în apă.

Echipele de salvare lucrează non-stop pentru a îndepărta păsările moarte și a încerca să salveze exemplarele care mai pot fi recuperate.

Guvernatorul Oleg Kiper a explicat că deteriorarea rezervoarelor de ulei de floarea-soarelui a apărut ca urmare a atacurilor asupra infrastructurii portuare. O parte semnificativă din uleiul stocat s-a scurs direct în Marea Neagră.

Portul Pivdenny, din regiune, a fost închis temporar.

Cele mai noi