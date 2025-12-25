Cum îți poți proteja casa de hoți în preajma sărbătorilor. Capcana în care cad mulți români

Se apropie sărbătorile, iar odată cu ele cresc și riscurile la care se supun românii. În perioada Crăciunului, hoții sunt mai activi ca oricând și urmăresc atent locuințele ce par ușor de „colindat”. Iată cum îți poți proteja casa de vizitatori nedoriți.

Din păcate, mulți români cad în această capcană, iar apoi devin victimele spargerilor de locuințe.

Greșeala făcută de români

Uneori, este suficient un moment de neatenție sau o informație oferită involuntar pentru a deveni ținta infractorilor. Chiar și cea mai banală postare pe rețelele sociale poate deveni o veste transmisă hoților, care știu cum să interpreteze mesajul.

Pentru a evita astfel de situații care apar mai ales în preajma Crăciunului, este important să ținem cont de câteva recomandări.

Cu toții ne dorim să avem sărbători în siguranță și liniște, doar cu cei dragi alături, nu și cu hoți care să ne dea târcoale. Pentru asta, însă, trebuie să evităm a mai face greșeli simple, pe care infractorii știu să le exploateze în favoarea lor.

Hoții folosesc câteva trucuri simple pentru a-și alege victimele și dau cele mai ușoare lovituri în perioada sărbătorilor. Ei se folosesc de anumite indicii pentru a identifica rapid casele unde merită să riște. Un astfel de exemplu des întâlnit este lăsarea la vedere a cutiilor goale de la televizoare, telefoane, console sau alte electronice scumpe. Practic, fiecare dintre aceste ambalake spune povestea bunurilor care sunt în acea casă.

Specialiștii avertizează că ambalajele cadourilor primite/oferite de Crăciun funcționează ca o reclamă gratuită pentru hoți. Chiar și cutiile unor produse ce nu sunt scumpe, abandonate lângă casă, pot atrage atenția spărgătorilor de locuințe, care vor crede că acolo sunt destule bunuri de furat.

Sfatul este ca ambalajele să fie tăiate, distruse sau duse direct la centrele de reciclare, nu lăsate tomberonul de la bloc sau în fața porții de la casă. De asemenea, cadourile și obiectele de valoare (cum ar fi telefoanele mobile de ultimă generație sau aparatele foto) trebuie ținute departe de ferestre.

Încuiați ușile chiar și atunci când plecați doar pentru câteva minute!

Atenție la ce postați pe rețelele sociale!

Un alt aspect ignorat de mulți români este activitatea din mediul online. Rețelele sociale sunt atent monitorizate de cei care dau spargeri, în căutarea de victime. Hoții află de pe Facebook sau alte platforme de social media cine este plecat de acasă. Oricât de surprinzător ar părea, destule persoane anunță public când merg în vizită la rude sau când lipsesc câteva zile.

Ca să dați impresia că este cineva acasă, lăsați un bec aprins. Acest simplu detaliu îi poate descuraja pe hoți, care preferă ținte cât mai sigure și unde atacul se poate da rapid.

Rețineți că spargerile de locuințe sunt dificil de prevenit în orice perioadă a anului, dar riscul crește semnificativ în preajma Crăciunului. Pentru sărbători liniștite, fiți vigilenți și luați-vă câteva simple măsuri de precauție!

RECOMANDAREA AUTORULUI:

