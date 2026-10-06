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Siegfried Mureșan îl acuză pe Sorin Grindeanu că s-a răzgândit în privința „liniilor roșii”

Siegfried Mureșan îl acuză pe Sorin Grindeanu că s-a răzgândit în privința
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Siegfried Mureșan îl acuză pe Sorin Grindeanu că s-a răzgândit în privința ”liniilor roșii”, după ce, inițial, liderul PSD a declarat că social-democrații își doresc să fie parte a soluției pentru viitorul Guvern, iar, astăzi, la o zi după desemnarea lui Luca Niculescu, liderul PSD a dezvăluit care sunt ”liniile roșii” ale partidului în negocierile cu premierul desemnat.

Mureșan, nemulțumit de schimbarea de poziție a social-democraților: ”Nu poți lua în serios un partid care își schimbă discursul de la o zi la alta”

Mureșan a menționat că un partid care își schimbă discurul ”de la o zi la alta, ca la grădiniță” nu poate fi luat în serios.

”Sorin Grindeanu spunea ieri că PSD nu are „linii roșii” și că vrea să fie parte a soluției pentru viitorul Guvern.

Astăzi, după desemnarea unui nou premier, același Sorin Grindeanu ne spune care sunt „liniile roșii” ale PSD în negocieri.
Nu poți lua în serios un partid care își schimbă discursul de la o zi la alta, ca la grădiniță”, a scris Mureșan pe pagina sa de Facebook.

Care este ”linia roșie” a social-democraților în negocierile cu Luca Niculescu

Ieri, Sorin Grindeanu a anunțat că nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru „sfidează matematica parlamentară” și a transmis că Partidul Social Democrat va avea o ședință a Biroului Permanent Național pentru a analiza noua propunere a președintelui Nicușor Dan. Marți, după ședință, liderul PSD a dezvăluit care este principala condiție pentru ca social-democrații să susțină viitorul Executiv condus de Niculescu: schimbarea direcției de administrare a țării și a economiei.

Până ajungem la miniștri, eu vreau să văd că există dorință din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcția țării, de administrarea țării și de administrarea economiei. Dacă această dorință nu există, vă spun de acum că nu vor fi miniștri și PSD-ul nu va vota.

Principala condiție sau linia roșie a PSD-ului este cea legată de schimbarea direcției de administrare a țării. De aici plecăm. Dacă această condiție nu e îndeplinită, nu mai avem ce să discutăm mai departe”, a spus Sorin Grindeanu.

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