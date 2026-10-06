Siegfried Mureșan îl acuză pe Sorin Grindeanu că s-a răzgândit în privința ”liniilor roșii”, după ce, inițial, liderul PSD a declarat că social-democrații își doresc să fie parte a soluției pentru viitorul Guvern, iar, astăzi, la o zi după desemnarea lui Luca Niculescu, liderul PSD a dezvăluit care sunt ”liniile roșii” ale partidului în negocierile cu premierul desemnat.

Mureșan, nemulțumit de schimbarea de poziție a social-democraților: ”Nu poți lua în serios un partid care își schimbă discursul de la o zi la alta”

Mureșan a menționat că un partid care își schimbă discurul ”de la o zi la alta, ca la grădiniță” nu poate fi luat în serios.

”Sorin Grindeanu spunea ieri că PSD nu are „linii roșii” și că vrea să fie parte a soluției pentru viitorul Guvern.

Astăzi, după desemnarea unui nou premier, același Sorin Grindeanu ne spune care sunt „liniile roșii” ale PSD în negocieri.

Nu poți lua în serios un partid care își schimbă discursul de la o zi la alta, ca la grădiniță”, a scris Mureșan pe pagina sa de Facebook.

Care este ”linia roșie” a social-democraților în negocierile cu Luca Niculescu