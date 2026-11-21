O navă de marfă care se îndrepta spre exclava rusă Kaliningrad din Marea Baltică a fost lovită de două drone în apele internaționale din Golful Finlandei sâmbătă, au declarat autoritățile ruse și finlandeze. Acest lucru a determinat Finlanda să întărească măsurile de securitate în zonă, scrie Reuters.

Nava a fost avariată la vest de insula rusă Gogland, a luat foc și, ulterior, a ajuns să plutească în derivă în apele teritoriale finlandeze, au declarat Forțele de Apărare ale Finlandei, confirmând o declarație anterioară a oficialilor ruși. Finlanda a instituit restricții de trafic aerian și maritim în partea de est a golfului.

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Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a declarat că nava a fost atacată de două drone în apele internaționale, la aproximativ trei mile marine (5,5 km) de granița Rusiei. El a precizat că echipajul era în curs de evacuare, iar amploarea pagubelor era în curs de evaluare.

Ministerul Apărării din Finlanda a declarat că armata a reintrodus restricții temporare în domeniul aviației și al transportului maritim în partea estică a Golfului Finlandei, ca măsură de precauție pentru a proteja populația civilă și pentru a permite autorităților să intervină în cazul în care ar fi necesară interceptarea unor drone.

Finlanda și-a informat aliații cu privire la acest incident, a precizat ministerul.

Consiliul Poliției și Gărzii de Frontieră din Estonia a declarat, într-un comunicat transmis prin e-mail, că a fost informat cu privire la izbucnirea unui incendiu la bordul navei de marfă rusești „Sparta II” și că informațiile preliminare indicau faptul că au avut loc explozii la bord.

Rusia susține că războiul se extinde în zona Leningrad

„Războiul se extinde în zonele noastre învecinate. Autoritățile finlandeze gestionează situația din Golful Finlandei, unde o dronă a lovit o navă comercială rusă. Ucraina are dreptul să lupte împotriva agresorului”, a declarat prim-ministrul finlandez Petteri Orpo pe X.

„Situația nu reprezintă un pericol pentru restul traficului maritim… Se fac pregătiri pentru eventuale operațiuni de salvare, în cooperare cu alte autorități din Finlanda și de la nivel internațional”, a declarat Garda de Frontieră finlandeză într-un comunicat.

Drozdenko a mai precizat că 80 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad și a ridicat avertismentul privind amenințarea reprezentată de drone.

Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a declarat pe X că țara sa monitorizează situația și a oferit ajutor vecinei sale, Finlanda, fără a oferi detalii.

Guvernatorul regiunii Kaliningrad, Alexei Besprozvannykh, a afirmat că incidentul nu reprezintă o amenințare pentru aprovizionarea regiunii.

Gogland se află în partea estică a Golfului Finlandei, la aproximativ ⁠40 km (25 ​mile) de coasta Finlandei.

Kaliningrad este o exclavă rusă situată la Marea Baltică, între Polonia și Lituania, care a constituit ocazional un punct de tensiune între Rusia, NATO și Uniunea Europeană. Atacul de sâmbătă nu a fost atribuit nimănui, deocamdată.