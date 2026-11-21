Accuweather a modificat prognoza pentru București. Astfel, în Capitală, prima ninsoare nu se va lăsa așteptată deloc. Potrivit prognozei Accuweather, chiar la începutul iernii vor cădea primii fulgi.

Meteorologii anunță că miercuri, 2 decembrie 2026, în Capitală vor fi precipitații mixte, sub formă de ploaie și ninsoare. Așadar, locuitorii Capitalei vor putea admira primii fulgi de zăpadă chiar în cea de-a doua zi de iarnă.

Cum va fi vremea în București de 1 Decembrie

De Ziua Națională a României, marți, 1 decembrie, se estimează o maximă de 6 grade Celsius și o minimă de 0 grade. Cerul va fi predominant noros, iar prognoza indică precipitații sub formă de ploaie.

Însă, pe 2 decembrie, ninsorea își va face apariția. Pe 3 decembrie, vremea se va încălzi ușor, cu o maximă de 8 grade și o minimă de 1 grad Celsius, iar cerul va fi parțial noros.

Ce arată prognoza pentru Crăciun și Revelion

Potrivit estimărilor Accuweather, temperaturile vor rămâne relativ blânde în a doua jumătate a lunii decembrie. În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, sunt prognozate 7 grade Celsius ziua și 1 grad noaptea, cu cer parțial noros. Pentru 25 decembrie, va fi o maximă de 7 grade și o minimă de 0 grade.

Nici pentru noaptea de Revelion nu sunt indicate ninsori. Pe 31 decembrie, se estimează o temperatură maximă de 6 grade Celsius și o minimă de 0 grade.

Prognoza meteo ANM pentru perioada 23 noiembrie-20 decembrie 2026

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, prognoza pentru perioada 23 noiembrie-20 decembrie 2026. România intră într-un proces de răcire accentuată a vremii, după ce un transport de aer rece dinspre nord-vestul continentului se va extinde treptat asupra țării noastre.

Săptămâna 23-29 noiembrie 2026

Valorile termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în zonele montane și submontane. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și centrale, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

Săptămâna 30 noiembrie-6 decembrie 2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice și sudice și în zonele montane aferente.

Săptămâna 7-13 decembrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi ușor excedentar în regiunile sudice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal, potrivit ANM.

Săptămâna 14-20 decembrie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.