Ce puțin patru persoane au fost ucise și alte 35 au fost rănite într-un incendiu care a izbucnit, sâmbătă dimineață, la o centrală electrică din sudul Irakului, relatează Al Jazeera.

Agenția de știri irakiană (INA) a relatat sâmbătă că Direcția de Apărare Civilă a reușit să țină sub control incendiul de la centrala electrică Hartha din Basra și din locuințele învecinate. Incendiul a izbucnit în jurul orei 6 dimineața, ora locală, majoritatea victimelor fiind raportate în rândul locuitorilor caselor afectate, care au suferit arsuri și intoxicări cu fum. Cel puțin 17 case ar fi fost afectate.

Activitatea centralei electrice, care are o capacitate de generare de 800 de megawați, a fost orită în urma incendiului.

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Imaginile cu incendiul distribuite online arată coloane de fum și mașini arse. Se puteau vedea, de asemenea, mulțimi de oameni care urmăreau operațiunile de intervenție în caz de urgență.

Sursă video: X/@K24English

Cauza incendiului nu a fost încă confirmată. Ministerul Energiei din Irak a declarat că incidentul a implicat o conductă de gaze care alimenta centrala electrică.

Prim-ministrul Ali al-Zaidi a ordonat, la rândul său, o anchetă urgentă privind explozia pentru a determina cauzele acesteia, a anunțat biroul său. Centrala Hartha are o capacitate instalată de generare de 800 de megawați, dar funcționa la aproximativ 400 de megawați înainte de incendiu, au declarat oficialii din domeniul securității.

Infrastructura energetică a Irakului se confruntă cu decenii de investiții insuficiente, întreținere inadecvată și incapacitatea de a face față cererii de vârf, în special în lunile de vară extrem de călduroase.

Incendiile și defecțiunile tehnice la stațiile de transformare și la instalațiile energetice au perturbat în trecut alimentarea cu energie electrică și au provocat întreruperi pe scară largă, precizează AL Jazeera.