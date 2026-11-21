Descoperire uluitoare a arheologilor. Iată ce s-a găsit acum sub basilica Sfânta Sofia sau Hagia Sofia, cum mai este denumită, din Istanbul. În timpul lucrărilor de curățare și excavare, au fost descoperite tuneluri subterane sub acest monument important din Istanbul, Turcia. Anunțul a fost făcut vineri.

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Mai exact, șase spații subterane, nouă tuneluri și aproape 3.000 de tone de pământ scot la iveală aspecte necunoscute anterior din istoria monumentului.

O lume subterană, necunoscută până acum, este scoasă treptat la iveală sub Hagia Sofia. Este vorba despre galerii, sisteme antice de alimentare cu apă și vestigii arhitecturale, care ar putea data dintr-o perioadă anterioară construirii sale.

Până în prezent, au fost curățați de arheologi 420 de metri de tuneluri subterane, iar autoritățile turce iau în considerare chiar deschiderea unora dintre acestea pentru vizitatori.

Amploarea și importanța acestor demersuri au fost prezentate de ministrul turc al Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy. Postul de televiziune turc CNN Türk a difuzat, în premieră, imagini cu galeriile subterane și cu lucrările desfășurate în spații care, timp de secole, au rămas îngropate sub pământ și alte dărâmături.

Potrivit informațiilor furnizate de ministrul turc, din două zone ale monumentului, Grădina Vizirului și grădina din partea de vest, au fost îndepărtate aproape 3.000 de tone de material de umplutură, scoțând la iveală șase încăperi subterane și nouă tuneluri, scrie es.euronews.com.

Această descoperire prezintă un interes istoric deosebit, întrucât actuala Hagia Sofia a fost construită în timpul domniei împăratului Iustinian, între anii 532 și 537, pe locul unor biserici creștine anterioare.

Deocamdată, însă, nu a fost anunțată o datare certă a acestor noi vestigii. Ipoteza conform căreia acestea ar fi anterioare structurii actuale rămâne un subiect de analiză științifică.

O rețea subterană cu nouă tuneluri

În grădina din partea de vest a complexului Hagia Sofia au fost identificate șase spații subterane distincte, conectate între ele prin nouă tuneluri.

Potrivit ministrului turc, trei dintre aceste spații au fost, cel mai probabil, secțiuni subterane ale vechiului atrium, curtea interioară asociată complexului religios.

Investigațiile continuă în alte zone, iar unele dintre acestea constau în coridoare alungite, cu o lățime cuprinsă între 4 și 4,8 metri. Lungimea totală a secțiunilor curățate ajunge la 420 de metri.

Cel mai mare tunel măsoară 180 de metri și prezintă un interes arheologic deosebit. Secialiștii analizează în prezent posibilitatea ca acesta să fie legat de ceea ce este cunoscut drept „Drumul Roman” din Constantinopol.

Urme ale unei epoci anterioare

Una dintre cele mai importante descoperiri a fost făcută în interiorul unei structuri funerare subterane, situată în zona cunoscută sub numele de Grădina Vizirului.

Acolo, lucrările de curățare și excavare au scos la iveală straturi arhitecturale la o adâncime mai mare decât nivelul solului identificat anterior. După cum a explicat Mehmet Nuri Ersoy, lucrările au ajuns la o adâncime de 1,5 metri sub nivelul solului, scoțând la lumină dovezi ale unei etape de construcție mai vechi.

Rețeaua ascunsă de apă a Constantinopolului

Potrivit estimărilor cercetătorilor, tunelurile subterane de sub Hagia Sofia făceau parte dintr-un sistem mai amplu de gestionare a apei în Constantinopolul istoric.

Unele secțiuni par să fi servit la distribuirea apei și la drenarea apelor pluviale, funcții esențiale pentru protejarea și utilizarea cotidiană a unui complex arhitectural de o asemenea anvergură.

În plus, lucrările nu se limitează la curățarea tunelurilor, ci includ și restaurarea plafoanelor boltite, consolidarea pereților și ranforsarea secțiunilor care au suferit deteriorări.

Istoria de sub istorie

Hagia Sofia, care domină nucleul istoric al Constantinopolului de aproape cincisprezece secole, rămâne un subiect de cercetare arheologică și arhitecturală.

Noile investigații se concentrează acum și asupra unor secțiuni mai puțin cunoscute ale monumentului, și anume, cele situate sub nivelul solului, unde diversele etape de construcție și infrastructura Constantinopolului antic rămân, în mare parte, ascunse privirii.

Hagia Sofia, cunoscută acum oficial ca Marea Moschee „Ayasofya” a fost la origine o biserică construită din ordinul împăratului Iustinian I (527-565) și a servit drept catedrală a Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol până în 1453 când a fost transformată în moschee.

sursă foto: Ministry of Culture and Tourism, Turkey