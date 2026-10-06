Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a transmis, după ședința PSD, că partidul nu va acorda votul de încredere guvernului Niculescu, dacă modul în care este administrată România nu se va schimba.

Întrebat de reporterul Gândul dacă PSD intenționează să aibă proprii miniștri în viitorul guvern, Sorin Grindeanu a afirmat că acest lucru depinde de modul în care Luca Niculescu intenționează să guverneze România.

„Până ajungem la miniștri, eu vreau să văd că există dorință din partea lui Luca Niculescu să schimbe direcția țării, de administrare a țării și de administrare a economiei”, a spus președintele PSD.

Sorin Grindeanu a spus clar că, dacă guvernul Niculescu își propune să continue guvernarea țării în aceeași manieră a guvernului Bolojan, nu vor exista miniștri PSD în noul guvern, iar social-democrații nu vor susține un astfel de Executiv.

„Dacă această dorință nu există, vă spun de acum că nu vor fi miniștri și PSD-ul nu va vota”, a explicat liderul social-democraților pentru Gândul.

Linia roșie a PSD-ului

Președintele PSD a mai dat de înțeles că o eventuală continuare a măsurilor impuse de Ilie Bolojan reprezintă linia roșie a Partidului Social Democrat.

PSD dorește o schimbare în modul de administrare economică a României, iar dacă această schimbare nu va avea loc, PSD refuză să sprijine un eventual guvern condus de Luca Niculescu.