Este doliu la Hollywood. E. J. Carroll, actorul cunoscut din ”Lege și Ordine” și ”GTA V” a murit în timp ce se îndrepta spre o sesiune de înregistrare vocală.

Actorul avea 66 de ani și a decedat joi, 19 noiembrie. Reprezentantul actorului a confirmat decesul, precizând că acesta se afla în drum spre o sesiune de înregistrare vocală în momentul în care a murit. Jon Mason, de la agenția Mason-Lewis Entertainment, nu a dezvăluit cauza morții, dar a subliniat că actorul va rămâne în memoria celor care l-au cunoscut pentru ”bunătatea și generozitatea” sa.

”Când E. J. Carroll juca, era imposibil să-ți iei ochii de la el. Însă moștenirea sa cea mai importantă va rămâne bunătatea și generozitatea pe care le-a arătat față de prieteni, colegii de breaslă și chiar față de necunoscuți. A fost un om extraordinar, în adevăratul sens al cuvântului”, a spus Jon Mason.

E. J. Carroll și-a început cariera în televiziune la 38 de ani

Carroll s-a născut în mai 1960 și avea 38 de ani când a obținut primul său rol pe ecran. În 1998, a apărut într-un episod al serialului ”Law & Order”, interpretând un polițist. Ulterior, la începutul anilor 2000, a revenit în mai multe episoade ale producției, interpretând personaje diferite. Actorul a avut apariții și în serialele derivate ”Law & Order: Special Victims Unit” și ”Law & Order: Criminal Intent”, scrie Mirror.

Pe lângă activitatea sa în televiziune, Carroll a jucat în mai multe filme lansate la sfârșitul anilor 2000 și începutul anilor 2010. Printre acestea se numără ”The Wrestler”, alături de Mickey Rourke. Ulterior, Carroll l-a interpretat pe șeriful Victor Sickles în serialul ”Boardwalk Empire”, a jucat alături de Glenn Close în ”Damages” și a avut apariții episodice în ”Blue Bloods” și în serialul Marvel „”The Punisher”, produs de Netflix.

Actorul a participat la realizarea jocului video ”Grand Theft Auto V”, împrumutându-și vocea unuia dintre personaje. Ulterior, a continuat să interpreteze vocal diverse personaje în mai multe serii de podcasturi, însă nu a revenit pentru ”Grand Theft Auto VI”.

Ultimul său film a fost ”A Delicate Arrangement”, o producție biografică despre actrița Vivien Leigh, care nu a fost încă lansată.