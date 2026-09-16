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Soluția pentru întinerire poate ajunge în farmacii. Cercetător de top de la Harvard prezintă o inovație istorică la București

Ruxandra Radulescu
Soluția pentru întinerire poate ajunge în farmacii. Cercetător de top de la Harvard prezintă o inovație istorică la București
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Când vorbim despre prelungirea vieții, prima reacție a publicului este scepticismul legat de costuri. Terapiile genetice menite să repare celulele îmbătrânite au fost până acum extrem de scumpe și periculoase, fiind analizate aproape exclusiv în laboratoare cu bugete uriașe, din cauza riscului de a genera mutații sau cancer. Pentru ca promisiunea unei vieți lungi și perfect funcționale să devină realitate, medicina avea nevoie de o soluție prin care tratamentele să fie la fel de sigure și ușor de administrat ca un medicament obișnuit.

Acest impas științific major a fost depășit, iar rezultatele care pot schimba ireversibil industria farmaceutică vor fi detaliate în fața medicilor din România. Aceste inovații sunt cap de afiș la cea de-a doua ediție a Congresului Internațional de Longevitate, eveniment organizat pe 24 septembrie 2026 la Biblioteca Națională a României de către Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Pentru a explica modul în care un organism își poate recăpăta vitalitatea fără riscuri genetice, doctorul Patrick Paine vine la evenimentul din capitala României. Cercetător afiliat la Harvard Medical School și Massachusetts Institute of Technology, expertul american a reușit să elimine necesitatea folosirii virusurilor pentru modificarea codului genetic în procesul de întinerire.

Alături de colegii săi, el a demonstrat eficacitatea reprogramării chimice, o metodă prin care un cocktail format din doar două molecule specifice poate pătrunde în celulă pentru a șterge semnele îmbătrânirii. Efectul este unul profund de restabilire a sănătății, testele pe organisme vii demonstrând o creștere a longevității cu peste patruzeci de procente, oferind astfel industriei un model pentru crearea unor viitoare pastile anti-aging sigure pentru consumul uman.

O altă provocare enormă rezolvată de expertul de la Harvard este direcționarea precisă a acestor tratamente în corpul uman. Atunci când un medicament inovator este injectat în sânge, organismul îl direcționează instinctiv și masiv către ficat pentru a fi metabolizat, distrugând astfel eficiența tratamentului pentru alte organe bolnave.

Echipa doctorului Paine a modificat structura microscopică a medicamentelor, ascunzându-le de ficat și ghidându-le direct spre inima, plămânii sau creierul pacientului, rezolvând această problemă.

Dincolo de munca în bioinginerie, o altă direcție a cercetărilor sale a vizat dezvoltarea de tratamente senolitice complet sigure, adică medicamente capabile să identifice și să distrugă din interior exclusiv celulele toxice îmbătrânite, fără a afecta deloc țesuturile sănătoase din jur.

Pe scena congresului vor urca alături de el specialiști de renume mondial proveniți din Europa, Statele Unite, Israel, India și Arabia Saudită. Discuțiile vor consolida integrarea sistemului sanitar autohton în marile rețele de cercetare globale.

Prin facilitarea acestui transfer de cunoștințe, profesioniștii români primesc baza clinică pentru adoptarea acelor inovații capabile să garanteze viitorilor pacienți ani lungi de independență fizică și mentală.

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