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Ucraina continuă să lovească infrastructura energetică a Rusiei. Două rafinării de pe Volga, scoase din producție

Ucraina continuă să lovească infrastructura energetică a Rusiei. Două rafinării de pe Volga, scoase din producție
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Rafinăriile de petrol din orașele Sîzran și Saratov, aflate pe râul Volga și-au oprit activitatea de procesare în urma atacurilor cu drone ale Ucrainei de la începutul acestei luni, au declarat miercuri pentru Reuters trei surse din industrie familiarizate cu situația. Rafinăria Sîzran a fost oprită marți, în timp ce operațiunile de la Saratov au fost suspendate vinerea trecută.

Rusia și Ucraina au continuat atacurile asupra infrastructurii energetice una asupra celeilalte în cursul acestei săptămâni, în ciuda anunțului făcut de președintele Donald Trump cu privire la instituirea unui armistițiu între cele două țări beligerante.

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Oprirea activității la cele două rafinării va accentua penuria de combustibil din Rusia, care deja a restricționat exporturile de benzină, motorină și combustibil pentru avioane. Atacurile ucrainene au perturbat grav în această vară trei dintre cele mai mari șase rafinării de motorină din întreaga țară, ceea ce a dus fie la închiderea completă a acestora, fie la funcționarea lor la capacitate redusă.

Repararea instalațiilor avariate este în prezent îngreunată de sancțiunile occidentale, care limitează accesul Moscovei la componente tehnologice și piese de schimb vitale pentru industria petrolieră.

Potrivit surselor, mai multe instalații ale rafinăriei Sîzran au fost avariate în urma atacurilor cu drone, inclusiv principala unitate de distilare a țițeiului, care are o capacitate de 17.100 de tone metrice pe zi, ceea ce reprezintă 71% din capacitatea de procesare a întregii uzine. O a doua unitate de distilare a țițeiului a acestei rafinării, cu o capacitate de 7.100 de tone pe zi, este în reparații în urma unui atac anterior cu drone din iulie. De asemenea, rafinăria din Saratov a mai fost închisă anterior tot din cauza atacurilor cu drone.

În anul 2024, uzina Sîzran a procesat 4,3 milioane de tone de țiței, în timp ce rafinăria din Saratov a procesat 5,8 milioane de tone de țiței.

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