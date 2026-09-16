Pepenii de Dăbuleni, preferați și toamna. Cum încearcă agricultorii să-și scoată investițiile pe ultima sută de metri

Fermierii din Dăbuleni recoltează și în această perioadă celebrii pepeni. Vremea ține cu ei și favorizează coacerea fructelor, astfel că a venit vremea recoltării celei de a treia ture. Spre deosebire de prețul cu care s-a vândut în vară, acum kilogramul de pepene a ajuns să coste și de peste 10 ori mai mult. Cu toate acestea, oamenii nu sunt mulțumiți pentru că nu reușesc să-și recupereze banii investiți.

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„Poate de data asta avem profit”

Pepenii de Dăbuleni sunt surpriza toamnei. În această perioadă, mai sunt încă fermieri care sunt pe câmp și strâng mult râvnitele fructe. Este vorba despre agricultorii care au investit și care acum își încearcă norocul cu cea de-a treia cultură. Toamna, cumpărătorii caută pepenii atât pentru gust, cât și pentru a-i conserva pentru iarna.

Cristian Iliuță este unul dintre puțini fermieri din Dăbuleni care de câțiva ani se bazează și pe valorificarea pepenilor în toamnă. A cultivat pe o suprafață de 10 hectare.

Fermierul spune că producția este mai mică decât cea din vară și chiar dacă prețul este mai bun, tot nu reușește să scoată în totalitate investiția.

„Poate de data asta avem noroc. Am vândut toată vara la preț mic. Acum la a 3-a cultură prețul e mai bun„, spune producătorul.

Și vremea a ținut cu fermierii iar temperaturile încă ridicate au ajutat la coacerea pepenilor. În vară, kilogramul de pepene s-a vândut chiar și cu 30 de bani, iar acum, a ajuns să coste între 1 leu și 5 lei. În Dăbuleni, sunt 750 de producători de pepeni care cultivă pe 3500 de hectare.