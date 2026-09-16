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Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a prelungit starea de alertă în Slobozia și alte patru localități

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița a prelungit starea de alertă în Slobozia și alte patru localități
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Starea de alertă instituită în municipiul Slobozia și în comunele Scânteia, Ciulnița, Cosâmbești și Mărculeși, din cauza problemelor generate de suspendarea autorizației de mediu a operatorului de apă URBAN SA, a fost prelungită cu 30 de zile, potrivit Mediafax.

Potrivit unei hotărâri adoptate miercuri de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița, măsura se aplică începând cu 8 septembrie, iar în perioada stării de alertă URBAN S.A. trebuie să continue să asigure alimentarea cu apă potabilă, canalizarea și epurarea apelor uzate în localitățile deservite.

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Autorizația de mediu a URBAN S.A. a fost suspendată în august, după ce autoritățile de mediu au constatat că mai multe măsuri stabilite în urma controalelor nu au fost realizate integral. Situația a dus la instituirea inițială a stării de alertă în Slobozia și cele patru comune.

Noua hotărâre a CJSU Ialomița prevede că operatorul trebuie să pună în aplicare Planul de Avarie și Conformare de Urgență, care include lucrări și măsuri tehnice pentru reducerea încărcării poluante și aducerea procesului de epurare la parametrii prevăzuți de legislația de mediu.

De asemenea, Consiliul Local Slobozia trebuie să aplice propriul plan de intervenție și măsuri pentru îmbunătățirea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare.

Autoritățile justifică menținerea operatorului în funcțiune prin necesitatea asigurării continuității serviciului public și a prevenirii unui pericol pentru sănătatea populației din cele cinci localități, precum și a deversării necontrolate a apelor uzate.

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