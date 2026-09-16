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Moscova acuză Chişinăul că împiedică rușii din Transnistria să voteze la alegerile pentru Duma de Stat

Olga Borșcevschi
Moscova acuză Chişinăul că împiedică rușii din Transnistria să voteze la alegerile pentru Duma de Stat
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Chişinăul nu are dreptul să priveze cetăţenii ruşi din regiunea transnistreană de posibilitatea de a vota la alegerile pentru Duma de Stat din 18-20 septembrie, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, care susţine că în Transnistria ar locui peste 200.000 de ruşi. În replică, ministrul de externe din Republica Moldova Mihai Popşoi, susține că demersul Moscovei de a deschide în Transnistria secţii de vot neautorizate de Chişinău este unul „neprietenos” şi pune la îndoială numărul de cetăţeni ruşi care ar trai în Transnistria.

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„Am sugera părţii ruse să nu împiedice reintegrarea paşnică a Republicii Moldova şi să nu submineze suveranitatea şi neutralitatea Republicii Moldova prin păstrarea ilegală a trupelor şi muniţiilor pe teritoriul suveran al Republicii Moldova din stânga Nistrului. (…) Această practică neprietenoasă nu a fost implementată prima dată. Zeci de ani, aceste scrutine sunt organizate, cu mare regret, în stânga Nistrului împotriva voinţei expres enunţate de către autorităţile constituţionale de la Chişinău”, a declarat Mihai Popşoi pentru NewsMaker.

Totodată, ministrul de la Chișinău a spus că nu poate nici să confirme, nici să infirme cifra invocată de Maria Zaharova cu privire la numărul de cetăţeni ruşi care ar locui în regiunea transnistreană.

„Dar risc să presupun că sunt uşor tendenţioase calculele părţii ruse”, a precizat el.

Foto: Facebook / Mihai Popșoi

La rândul său, vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că „sunt cifre utilizate pentru acţiuni propagandistice”, dar în acelaşi timp a recunoscut că autorităţile de la Chişinău n au acces la baza de date şi la datele la care face referinţă Maria Zaharova.

„Dacă am face abstracţie de procesele migraţionale şi am face referinţă la datele recensământului din 89… Înţelegem că sunt date foarte învechite, dar credem că componenţa etnică nu a suferit o schimbare foarte mare. A suferit o schimbare în numărul de cetăţeni care locuiesc acolo. La acel moment, peste 40% – 43% – erau de etnie moldoveni, 28% – ucraineni, 26 – ruşi şi un număr nu foarte mare de alte grupuri etnice”, a declarat Chiveri.

În cadrul unui briefing de presă din 15 septembrie, purtătoare de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a spus că guvernarea de la Chișinău nu are dreptul să priveze cetățenii ruși din regiunea transnistreană de posibilitatea de a vota la alegerile pentru Duma de Stat. Ea a subliniat că în regiunea transnistreană ar locui peste 200.000 de cetățeni ruși.

Maria Zaharova | Foto – Mediafax

Schimbul de replici vine pe fondul tensiunilor dintre autorităţile ruse şi cele moldoveneşti referitoare la secţiile de votare pe care Moscova intenţionează să le deschidă în stânga Nistrului. Este vorba despre 16 secţii de votare suplimentare, care urmează să fie deschise în regiunea transnistreană, aflată în afara controlului efectiv al autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova.

Mihai Popşoi a reamintit că a convenit cu Ambasada Federaţiei Ruse deschiderea unei singure secţii de vot, la Chişinău, astfel că intenţia de a deschide secţii de votare suplimentare în regiunea transnistreană este inacceptabilă.

Alegerile pentru Duma de Stat a Federaţiei Ruse vor avea loc în data de 20 septembrie.

Sursa foto: Profimedia

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