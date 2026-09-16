Rachida Dati, fost ministru francez al Culturii și una dintre figurile importante ale dreptei din Franța, este judecată la Paris într-un dosar de corupție legat de grupul Renault-Nissan. Procurorii susțin că Dati ar fi primit 900.000 de euro pentru activități de lobby în perioada în care era europarlamentar, în timp ce avocații săi spun că banii au fost plătiți pentru servicii juridice.

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Dati, acuzată că a făcut lobby pentru Renault-Nissan

Rachida Dati, în vârstă de 60 de ani, este acuzată că a desfășurat activități ilegale de lobby în favoarea grupului Renault-Nissan, în perioada în care era deputat în Parlamentul European, relatează The Guardian.

Dati ar fi primit onorarii de avocat în valoare de 900.000 de euro de la o filială a Renault-Nissan din Țările de Jos, între 2009 și 2013. Instanța trebuie să stabilească acum pentru ce servicii au fost plătiți acești bani.

Avocații fostei ministre resping acuzațiile de corupție și susțin că Dati a lucrat „exclusiv” în calitate de avocat pentru filiala grupului auto.

Procurorii francezi au o altă versiune. Aceștia susțin că banii au fost plătiți pentru activități de lobby în favoarea Renault-Nissan, lucru interzis europarlamentarilor. Procurorii afirmă, de asemenea, că nu au găsit dovezi că Dati ar fi prestat servicii juridice pentru care să fi primit banii.

Ancheta a început în 2019

Dati a intrat în atenția anchetatorilor în 2019. Ea este suspectată că ar fi făcut lobby pentru Renault-Nissan în perioada octombrie 2009 – februarie 2013, când era membră a Parlamentului European.

Procurorii francezi susțin că un contract de servicii juridice semnat în 2009 între Dati și Carlos Ghosn, prin care aceasta urma să primească un onorariu anual de 300.000 de euro, ar fi fost folosit pentru a ascunde activități de lobby.

Anchetatorii au găsit contractul în 2019, în urma unei percheziții la sediul Renault, efectuată după arestarea lui Ghosn în Japonia.

Carlos Ghosn este judecat în același dosar

Dati este judecată alături de Carlos Ghosn, fostul șef al Renault-Nissan, care va fi judecat în absență.

Ghosn, în vârstă de 72 de ani, a fost arestat în Japonia în noiembrie 2018, într-un dosar separat în care era acuzat de nereguli financiare legate de declararea remunerației sale.

El a fugit ulterior din Japonia și s-a refugiat în Liban, după ce a fost scos clandestin din țară într-o cutie pentru echipamente audio.

Ghosn a negat acuzațiile atât în dosarul din Japonia, cât și în cazul care îl vizează împreună cu Dati.

Ce riscă Rachida Dati dacă va fi condamnată

În cazul unei condamnări, Dati riscă până la 10 ani de închisoare și o amendă de până la 450.000 de euro. Instanța ar putea decide și interzicerea ocupării unor funcții publice timp de cinci ani.

Avocații lui Dati au respins acuzațiile.

„Acuzațiile nefondate privind traficul de influență în Parlamentul European se bazează pe o construcție intelectuală artificială, imaginată de acuzare”, au declarat avocații fostei ministre a Culturii.

Dati, una dintre figurile importante ale dreptei franceze

Rachida Dati este primarul arondismentului 7 din Paris și una dintre figurile importante ale dreptei franceze.

Ea a fost prima femeie de origine nord-africană și de confesiune musulmană care a ocupat o funcție guvernamentală importantă în Franța. Dati a fost numită ministru al Justiției în timpul mandatului președintelui Nicolas Sarkozy.

Ulterior, a revenit în guvern în timpul președinției lui Emmanuel Macron, ca ministru al Culturii.

Dati a vorbit în repetate rânduri despre copilăria sa într-o familie cu 11 copii, într-un cartier de locuințe sociale din Chalon-sur-Saône, în Burgundia. Ea a susținut că acest parcurs i-a oferit o perspectivă mai apropiată asupra electoratului francez.

La începutul acestui an, Dati a candidat la funcția de primar al Parisului, dar a pierdut în fața socialistului Emmanuel Grégoire.

Fosta ministră, vizată și în alte anchete

Dosarul Renault-Nissan nu este singura anchetă în care este implicată Dati.

Într-un alt caz, ea a fost acuzată că ar fi primit plăți nedeclarate de aproape 300.000 de euro de la grupul energetic GDF Suez, tot în perioada în care era europarlamentar.

Anul trecut, procurorii au anunțat și o investigație privind informații potrivit cărora Dati nu ar fi declarat bijuterii și ceasuri în valoare de 420.000 de euro atunci când a preluat funcția de ministru.

Dati a negat orice abatere în toate aceste cazuri.