Sondaj: Călin Georgescu, pe primul loc în clasamentul încrederii la nivel național. Nicușor Dan în cădere liberă

Călin Georgescu devine o figură publică ce beneficiază de tot mai multă încredere, inclusiv din partea populației din București, arată cel mai recent sondaj de opinie.Sondajul CURS din septembrie 2025 îl plasa pe

Călin Georgescu pe locul 1 în topul încrederii, la nivel național. Liderul suveranist era considerat politicianul în care românii au cea mai mare încredere, cu 40%.

Pe locul al doilea figura George Simion, cu 38% și pe locul al treilea Nicușor Dan, cu doar 34%.Pe final de an, „fenomenul Georgescu” a început să seducă tot mai mult și electoratul din Capitală, în prag de alegeri locale.

În orașul în care Nicușor Dan era considerat „hegemonul”, popularitatea președintelui cunoaște o pantă descendentă, în timp ce „CG” urcă.

Astfel, potrivit celui mai recent sondaj al Agenției de Rating Politic, câștigătorul turului 1 al prezidențialelor din 2024 ocupă poziția secundă. Cu un mic avantaj, pe locul fruntaș se află locul primar.

Călin Georgescu, „pe urmele” lui Nicușor Dan, în CapitalăMai concret, Nicușor Dan mai beneficiază în București de 40,7% încredere, candidatul interzis de CCR are 36,9%, urmat de Ciprian Ciucu – 36,6%, Daniel Băluță – 30,3%, Ilie Bolojan – 29,5%, George Simion – 26,6%, Cătălin Drulă – 25,4%, Anca Alexandrescu – 22,6%.

Sondajul a fost realizat de Agenția de Rating Politic în perioada 19-25 noiembrie, pe un eșantion de 1.155 de interviuri. Marja de eroare este de 2,9% la nivelul întregului eșantion.