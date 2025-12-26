Donald Trump anunță că SUA a lansat un atac „mortal” asupra grupării ISIS din Nigeria: „Țara noastră nu va permite terorismului radical să prospere”

Președintele Donald Trump a anunțat că SUA a lansat un „atac puternic și mortal” împotriva grupării Stat Islamic (ISIS) din nord-vestul Nigeriei.

Liderul american i-a descris pe membrii ISIS drept „gunoaie teroriste” și a acuzat că gruparea „ucide cu brutalitate creștini nevinovați”.

„În această seară, la ordinul meu în calitate de Comandant Suprem, Statele Unite au lansat un atac puternic și mortal împotriva grupării teroriste ISIS din nord-vestul Nigeriei, care vizează și ucide cu brutalitate, mai ales, creștini nevinovați, la un nivel nemaiîntâlnit de mulți ani și chiar de secole!

I-am avertizat anterior pe acești teroriști că, dacă nu vor opri masacrul creștinilor, va fi iadul pe pământ, iar în această seară, chiar a fost. Departamentul de Război a executat numeroase atacuri perfecte, așa cum numai Statele Unite sunt capabile să facă.

Sub conducerea mea, țara noastră nu va permite terorismului islamic radical să prospere. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze armata noastră și CRĂCIUN FERICIT tuturor, inclusiv teroriștilor morți, care vor fi mult mai mulți dacă masacrul lor asupra creștinilor continuă”, a transmis Trump pe platforma Truth Social.