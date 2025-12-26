Prima pagină » Știri externe » Donald Trump anunță că SUA a lansat un atac „mortal” asupra grupării ISIS din Nigeria: „Țara noastră nu va permite terorismului radical să prospere”

Donald Trump anunță că SUA a lansat un atac „mortal” asupra grupării ISIS din Nigeria: „Țara noastră nu va permite terorismului radical să prospere”

Ruxandra Radulescu
26 dec. 2025, 10:59, Știri externe
Donald Trump anunță că SUA a lansat un atac
Donald Trump anunță că SUA a lansat un atac "mortal" asupra grupării ISIS din Nigeria: "Țara noastră nu va permite terorismului radical să prospere"

Președintele Donald Trump a anunțat că SUA a lansat un „atac puternic și mortal” împotriva grupării Stat Islamic (ISIS) din nord-vestul Nigeriei.

Liderul american i-a descris pe membrii ISIS drept „gunoaie teroriste” și a acuzat că gruparea „ucide cu brutalitate creștini nevinovați”.

„În această seară, la ordinul meu în calitate de Comandant Suprem, Statele Unite au lansat un atac puternic și mortal împotriva grupării teroriste ISIS din nord-vestul Nigeriei, care vizează și ucide cu brutalitate, mai ales, creștini nevinovați, la un nivel nemaiîntâlnit de mulți ani și chiar de secole!

I-am avertizat anterior pe acești teroriști că, dacă nu vor opri masacrul creștinilor, va fi iadul pe pământ, iar în această seară, chiar a fost. Departamentul de Război a executat numeroase atacuri perfecte, așa cum numai Statele Unite sunt capabile să facă.

Sub conducerea mea, țara noastră nu va permite terorismului islamic radical să prospere. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze armata noastră și CRĂCIUN FERICIT tuturor, inclusiv teroriștilor morți, care vor fi mult mai mulți dacă masacrul lor asupra creștinilor continuă”, a transmis Trump pe platforma Truth Social.

Trump a declarat că armata americană „a executat numeroase atacuri perfecte”. Comandamentul SUA pentru Africa (Africom) a raportat ulterior că atacul de joi a fost efectuat în coordonare cu Nigeria în statul Sokoto.

Ministrul nigerian de externe, Yusuf Maitama Tuggar, a declarat pentru BBC că a fost o „operațiune comună” care vizează „teroriștii” și că „nu are nicio legătură cu o anumită religie”.

FOTO” Profimedia

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Gest rar de mărinimie al unui șef de fabrică din SUA. A oferit o primă de Crăciun de 240.000.000 $ pentru toți angajații. Cum a fost posibil
10:10
Gest rar de mărinimie al unui șef de fabrică din SUA. A oferit o primă de Crăciun de 240.000.000 $ pentru toți angajații. Cum a fost posibil
ANALIZA de 10 Cum s-a folosit Putin de discursul de sfârșit de an pentru a-i trimite lui Trump un mesaj tranșant. „Izbucniri bruște de sentimentalism și limbaj sarcastic, Rusia deține o poziție de forță în Ucraina”
10:00
Cum s-a folosit Putin de discursul de sfârșit de an pentru a-i trimite lui Trump un mesaj tranșant. „Izbucniri bruște de sentimentalism și limbaj sarcastic, Rusia deține o poziție de forță în Ucraina”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 811. Israelul anunță că nu se va retrage niciodată complet din Fâșia Gaza
07:17
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 811. Israelul anunță că nu se va retrage niciodată complet din Fâșia Gaza
RETROSPECTIVĂ Retrospectiva anului 2025 și evenimentele anticipate ale anului 2026: de la Cupa Mondială din America de Nord la programul spațial Artemis
06:26
Retrospectiva anului 2025 și evenimentele anticipate ale anului 2026: de la Cupa Mondială din America de Nord la programul spațial Artemis
EXCLUSIV Reportaj Gândul. Cum au petrecut Crăciunul românii dintr-o comunitate de lângă Barcelona. „Acasă” este despre familie și despre rădăcini
05:00
Reportaj Gândul. Cum au petrecut Crăciunul românii dintr-o comunitate de lângă Barcelona. „Acasă” este despre familie și despre rădăcini
FLASH NEWS Zelenski a avut o discuție telefonică cu emisarii lui Donald Trump, Witkoff și Kushner, despre negocierile de pace. Se așteaptă răspunsul Rusiei
22:31
Zelenski a avut o discuție telefonică cu emisarii lui Donald Trump, Witkoff și Kushner, despre negocierile de pace. Se așteaptă răspunsul Rusiei
Mediafax
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată. Credeți-mă pe cuvânt, va durea tare”
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Mesajele subtile ale ambasadelor străine pentru România: amenințări din Rusia, prietenie din SUA, solidaritate din Franța
Mediafax
Premiu uriaș la loterie de Crăciun. Biletul câștigător, în valoare de 1,8 miliarde de dolari, a costat 2 dolari
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Cancan.ro
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce se spune că potcoavele aduc noroc?
ACTUALITATE Program special al marilor supermarketurilor de Revelion 2025–2026. Când sunt deschise magazinele? Orarul complet
11:07
Program special al marilor supermarketurilor de Revelion 2025–2026. Când sunt deschise magazinele? Orarul complet
VIDEO Ion Cristoiu: Documentele desecretizate în 23 decembrie 2025 arată că orice președinte american s-ar fi preocupat să încheie războiul din Ucraina
11:07
Ion Cristoiu: Documentele desecretizate în 23 decembrie 2025 arată că orice președinte american s-ar fi preocupat să încheie războiul din Ucraina
SPORT Care e locul cel mai sfânt de pe pământ pentru Gigi Becali. Patronul FCSB dezvăluie: „Nu am simțit nicăieri ca aici”
11:02
Care e locul cel mai sfânt de pe pământ pentru Gigi Becali. Patronul FCSB dezvăluie: „Nu am simțit nicăieri ca aici”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Tot ce s-a întâmplat în 2025 nu a schimbat nimic din ce știm noi despre diversiunile sistemului”
11:00
Ion Cristoiu: „Tot ce s-a întâmplat în 2025 nu a schimbat nimic din ce știm noi despre diversiunile sistemului”
TEHNOLOGIE Virusul „invizibil” care atacă instantaneu conturile de WhatsApp. Profilul îți poate fi accesat fără să ai habar
10:49
Virusul „invizibil” care atacă instantaneu conturile de WhatsApp. Profilul îți poate fi accesat fără să ai habar
HOROSCOP Cele 5 zodii care dau lovitura în planul iubirii, în ianuarie 2026. Începutul anului se anunță promițător pentru acești nativi
10:45
Cele 5 zodii care dau lovitura în planul iubirii, în ianuarie 2026. Începutul anului se anunță promițător pentru acești nativi

Cele mai noi