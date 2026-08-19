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Diana Șoșoacă intervine în scandalul admiterilor la liceu: Admiterea nu poate deveni un experiment

Diana Șoșoacă intervine în scandalul admiterilor la liceu: Admiterea nu poate deveni un experiment
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Europarlamentarul Diana Șoșoacă avertizează cu privire la riscurile modificărilor propuse de ministrul educației în ceea ce privește introducerea unui concurs separat de admitere la liceu, prin care fiecare instituție de învățământ liceal ar urma să își organizeze propriul examen de admitere. Președinta SOS România transmite că Departamentul Educație al partidului urmărește cu atenție declarațiile conducerii Ministerului Educației.

„Departamentul Educație al Partidului S.O.S. ROMÂNIA privește cu maximă atenție dezbaterea privind introducerea concursului separat de admitere la liceu și recentele declarații ale ministrului Educației, Mihai Dimian, potrivit cărora liceele nu ar trebui să se grăbească în activarea acestei opțiuni, fiind posibilă, într-o primă etapă, testarea unui program-pilot.
Considerăm că această abordare trebuie analizată cu responsabilitate, deoarece admiterea în învățământul liceal reprezintă una dintre cele mai importante etape din parcursul educațional al unui copil. Orice modificare a mecanismului de selecție trebuie să fie fundamentată pe criterii pedagogice solide, evaluări de impact și garanții ferme de imparțialitate”, a transmis Diana Șoșoacă pe pagina sa de Facebook.
Europarlamentarul subliniază că nu este acceptabil ca elevii să devină subiecții unor experimente legislative și susține că introducerea examenelor distincte, organizate independent de fiecare liceu în parte, va contribui la apariția unor noi inechități sociale.
„Nu putem accepta ca elevul de paisprezece ani să devină subiectul unor experimente administrative succesive. Într-un sistem educațional care se confruntă deja cu diferențe majore între școli, între regiuni și între categoriile sociale, introducerea unor examene distincte organizate de licee poate genera noi inegalități, dacă nu sunt stabilite reguli naționale clare și mecanisme independente de control.”

Cum va garanta statul evaluarea eleviilor după principii egale

Modul în care elevii vor fi examinați poate să difere major de la un liceu la altul, dacă statul nu garantează un cadru comun de evaluare, bazat pe transparență și obiectivitate. Mai mult decât atât, modificările ar putea crea vulnerabilități în ceea ce privește supravegherea examenelor.

„Întrebarea esențială nu este dacă un liceu are dreptul să-și selecteze elevii, ci dacă statul român poate garanta că fiecare copil va fi evaluat după aceleași principii de obiectivitate, transparență și merit.
Recent, în spațiul public au fost semnalate vulnerabilități privind supravegherea examenelor, anonimizarea lucrărilor, componența comisiilor și soluționarea contestațiilor. Chiar dacă aceste aspecte se află în proces de reglementare, ele trebuie clarificate înainte de orice aplicare efectivă”, explică Diana Șoșoacă.

Reformele ar putea încuraja corupția

Propunerile Ministerului Educației vulnerabilizează sistemul de învățământ, deoarece creează pârghii prin care se vor putea obține avantaje necuvenite, dar și genera prejudicii ireversibile pentru elevi.
„Nu contestăm necesitatea reformei. Contestăm reforma făcută fără suficiente garanții.
Dacă un program-pilot va fi avut în vedere, acesta trebuie să fie precedat de o analiză riguroasă și urmat de o evaluare publică, transparentă. Un asemenea experiment nu trebuie să producă avantaje pentru unii și dezavantaje ireversibile pentru alții.
Educația nu poate fi construită prin improvizație. Admiterea la liceu trebuie să recompenseze munca, competența și performanța, nu accesul la resurse, relații sau influență”, se arată în postarea Dianei Șoșoacă.

Creșterea nivelului educațional este o prioritate pentru România

Președinta SOS România evidențiază nevoia ca statul român să prioritizeze creșterea nivelului educațional și transmite că fiecare copil merită dreptul la o șansă echitabilă.
„Într-o Românie care are nevoie urgentă de creșterea nivelului educațional și cultural al noilor generații, prioritatea trebuie să fie calitatea actului educațional, nu multiplicarea mecanismelor de selecție.
Departamentul Educație al Partidului S.O.S. ROMÂNIA consideră că fiecare copil are dreptul la o șansă corectă, iar fiecare părinte are dreptul să știe că rezultatul examenului copilului său este determinat exclusiv de cunoștințe, competențe, muncă și merit.
Educația nu trebuie să creeze privilegiați. Educația trebuie să creeze șanse”, mai spune Diana Șoșoacă în postarea sa.
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