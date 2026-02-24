Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, spune că tocmai a avut o întrevedere cu Sorin Grindeanu, ca săî discute despre „derularea proiectelor de infrastructură de transport.”

Şerban îşi păstrează optimismul şi spune că „suntem pregătiți și vrem să continuăm și în 2026, performanțele din 2025, anul în care am avut cea mai mare absorbție de fonduri europene din PNRR.”

„Avem licitații deschise și contracte atribuite pentru fondurile din programul Safe. Toate investițiile în infrastructura de transport, feroviară și rutieră, modernizează și dezvoltă economia țării. Vrem și putem să fim unul din principale motoare care pun România în mișcare”, mai spune ministrul Transporturilor.

,

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ciucu reacționează după scandalul din CGMB: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul”

Consilierul lui Bolojan vrea ca Ilfov să dispară. În opinia sa, judeţul ar trebui să intre în componenţa Bucureştiului