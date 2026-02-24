Prima pagină » Diverse » Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban:”Vrem și putem să fim unul din principale motoare care pun România în mișcare”

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban:”Vrem și putem să fim unul din principale motoare care pun România în mișcare”

Ioana Zafira
24 feb. 2026, 15:28, Diverse

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, spune că tocmai a avut o întrevedere cu Sorin Grindeanu, ca săî discute despre „derularea proiectelor de infrastructură de transport.”

Şerban îşi păstrează optimismul şi spune că „suntem pregătiți și vrem să continuăm și în 2026, performanțele din 2025, anul în care am avut cea mai mare absorbție de fonduri europene din PNRR.”

„Avem licitații deschise și contracte atribuite pentru fondurile din programul Safe.

Toate investițiile în infrastructura de transport, feroviară și rutieră, modernizează și dezvoltă economia țării.

Vrem și putem să fim unul din principale motoare care pun România în mișcare”, mai spune ministrul Transporturilor.

,

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ciucu reacționează după scandalul din CGMB: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul”

Consilierul lui Bolojan vrea ca Ilfov să dispară. În opinia sa, judeţul ar trebui să intre în componenţa Bucureştiului

Recomandarea video

Mediafax
Începe războiul în instanță pentru moștenirea lui Mihai Șora, la trei ani de la moartea filosofului! Ce revendică fiii academicianului de la văduva acestuia
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
„Profetul catastrofelor”: Trump va conduce America pentru al treilea mandat, meteorit aproape de Pământ, războaie globale și OZN-uri descoperite în Europa
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Click
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi găsit „Sfântul Graal” al computerelor cuantice
PROTEST Protest în Piața Victoriei. Sindicaliștii din MAI și MApN contestă modificarea Legii pensiilor militare
17:20
Protest în Piața Victoriei. Sindicaliștii din MAI și MApN contestă modificarea Legii pensiilor militare
COMUNICAT Cosmopolis a vândut 570 de locuințe în 2025 și depășește tranzacțiile imobiliare din mari reședințe de județ din România
17:15
Cosmopolis a vândut 570 de locuințe în 2025 și depășește tranzacțiile imobiliare din mari reședințe de județ din România
INEDIT Greșeala făcută de un agent imobiliar. A pus din greșeală în fotografiile de prezentare un demon care iese din oglindă, cu ajutorul AI-ului
17:06
Greșeala făcută de un agent imobiliar. A pus din greșeală în fotografiile de prezentare un demon care iese din oglindă, cu ajutorul AI-ului
FLASH NEWS Nicușor Dan, întâlnire cu Ilie Bolojan, înainte de plecarea premierului la Bruxelles. Ce au discutat cei doi
17:05
Nicușor Dan, întâlnire cu Ilie Bolojan, înainte de plecarea premierului la Bruxelles. Ce au discutat cei doi
FLASH NEWS Patru ani de război în Ucraina. Putin avertizează cu privire la utilizarea armelor nucleare și denunță tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră
17:04
Patru ani de război în Ucraina. Putin avertizează cu privire la utilizarea armelor nucleare și denunță tentative de detonare a conductelor de gaze din Marea Neagră
CONTROVERSĂ CTP se miră că Nicușor Dan întârzie să promulge legea pensiilor magistraților. „Dumnezeu să mă ierte, pur și simplu nu înțeleg”
16:57
CTP se miră că Nicușor Dan întârzie să promulge legea pensiilor magistraților. „Dumnezeu să mă ierte, pur și simplu nu înțeleg”

Cele mai noi

Trimite acest link pe