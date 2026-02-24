Prima pagină » Actualitate » Consilierul lui Bolojan vrea ca Ilfov să dispară. În opinia sa, judeţul ar trebui să intre în componenţa Bucureştiului

Luiza Dobrescu
24 feb. 2026, 15:08, Actualitate
Consilierul premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe, vrea să unească, prin referendum, Ilfov cu Bucureşti şi, astfel, să creeze „un singur Bucureşti, cu o administrație unică pentru tot arealul metropolitan”. 

„Un referendum pe aceste teme – unirea administrativă și emiterea coordonată a autorizațiilor de construire – ar fi extrem de util”, consideră Vlad Gheorghe că este soluţia salvatoare pentru o administraţie publică eficientă.

„Este bună și propunerea Consiliului Județean de a nu se mai emite autorizații de construire în Ilfov.

Problema nu e că se opresc autorizațiile, ci că ele sunt emise astăzi haotic, fără coordonare reală și cu mari interese imobiliare.

Soluția este un sistem electronic centralizat de autorizare pentru tot Bucureștiul metropolitan, cu reguli unice, coordonare și mai ales transparență.

Un referendum pe aceste teme – unirea administrativă și emiterea coordonată a autorizațiilor de construire – ar fi extrem de util.

Desființarea Consiliului Județean Ilfov ar aduce economii semnificative. Banii economisiți pot merge direct către asfaltarea străzilor și deszăpezirea lor, astfel încât să nu mai existe străzi ca cea din imagine.

Extinderea Bucureștiului ar desființa și multe organisme inutile care există azi ca asocieri între București și Ilfov, fiecare cu bugetul și birocrația sa proprie.

Și, nu în ultimul rând, ar dispărea o parte dintre baronii locali care amenință astăzi, cu un tupeu fantastic, blocarea Bucureștiului dacă nu li se satisfac pretențiile financiare”, transmite Vlad Gheorghe.

Întrebat de Gândul dacă aceasta este şi dorinţa premierului Ilie Bolojan, consilierul său a răspuns:

„Asta cred eu, după cum am zis şi în campanie. Dl Bolojan decide cum consideră”, a fost răspunsul consilierului premierului, care a ataşat şi o fotografie recentă, din Ilfov

Ilie Bolojan convoacă o ședință extraordinară de Guvern pentru adoptarea reformei administrației. Coaliția așteaptă avizul CES

Ciprian Ciucu, după două luni de mandat: „Primăria Capitalei este un monstru administrativ. Birocrația și hățișul administrativ sunt fabuloase"

