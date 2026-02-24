Prima pagină » Știri politice » Ciucu reacționează după scandalul din CGMB: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul”

Ciucu reacționează după scandalul din CGMB: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul”

24 feb. 2026, 13:23, Știri politice
Ciucu reacționează după scandalul din CGMB: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul”

Ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) nu a mai avut loc marți, din lipsă de cvorum. Prezent la dezbateri, liderul PSD București, Daniel Băluță, a anunțat că social-democrații intră în grevă până când aparatul de specialitate al primarului general va redacta documentele necesare. PSD a anunțat și convocarea unei noi ședințe extraordinare. În replică, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat un atac dur la adresa PSD și a catalogat inițiativa drept „praf în ochi”.

Reuniunea a fost convocată de grupurile PSD și PUSL pentru a dezbate un proiect care ar fi permis diminuarea facturilor la energie termică atunci când parametrii contractuali nu sunt respectați.

Pe lângă postarea acidă, Ciucu a postat și o fotografie:

Ciucu: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul”

„Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul nostru! În loc de soluții, PSD a ales să vină cu populisme vecine cu iresponsabilitatea. Și-au făcut și tricouri pentru circ, nu pentru soluții reale”, a transmis Ciucu.

Ciucu susține că proiectul este inaplicabil și că nu aduce nimic nou pentru bucureșteni.

„Proiectul de hotărâre gândit de ei este inaplicabil în acest moment, totul este doar o mascaradă regizată”, a afirmat edilul.

Potrivit acestuia, populația nu plătește energia termică nelivrată.

„Contractele de furnizare prevăd clar: facturarea se aplică la energia măsurată, exact ce se aplică azi. POPULAȚIA NU PLĂTEȘTE ceea ce nu primește”, a precizat Ciucu.

Primarul explică faptul că la subsolul fiecărui bloc există un contor care măsoară cantitatea și temperatura energiei livrate

„Cetățenii plătesc exact ce și cât se livrează. Dacă primesc apă caldă la 30 de grade, plătesc energia necesară pentru a încălzi apa până la 30 de grade. Dacă apa este călâie, este plătită ca fiind călâie. La fel și la calorifere”, a arătat acesta.

Compensațiile există deja, după spusele primarului general

Edilul susține că și mecanismul de compensare este deja prevăzut în contract.

„Dacă un bloc a primit apă caldă la 30 de grade, iar în contract era prevăzut minimum 50 de grade, locuitorii plătesc agentul termic la 30 de grade, iar diferența până la 50 de grade se transformă într-un bonus, la cerere, pentru următoarea factură”, a explicat Ciucu.

Proiectul PSD prevede ca, în 90 de zile, Termoenergetica să stabilească o formulă de calcul pentru diminuarea prețului. Primarul susține că această formulă există deja.

„Există deja o formulă de calcul. Este cuprinsă în procedura privind facturarea”, a spus el.

De ce spune Ciucu că proiectul este ilegal

Ciucu afirmă că proiectul nu poate fi aplicat din motive legale. Contractul de delegare aparține ADI Termoficare, nu Primăriei Capitalei. În plus, contractul a fost avizat pe 10 ani de Consiliul Concurenței, iar orice modificare necesită o nouă avizare.

Primarul mai spune că lipsesc avizele de la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și că nu au fost făcute demersurile necesare la nivelul ADI Termoficare.

„Proiectul nu a respectat condițiile legale pentru a putea fi dezbătut în Consiliul General. Lipsesc avizele legale din partea ANRE și a Consiliului Concurenței”, a declarat edilul.

Acesta a adăugat că, la 5 februarie 2026, ANRE a confirmat primirea unor propuneri de modificări legislative transmise de Termoenergetica, însă instituția nu a convocat părțile la discuții.

Riscuri pentru ELCEN și sistemul energetic

Primarul avertizează că neplata facturilor poate duce la insolvența Termoenergetica și la falimentul ELCEN, companie care produce atât energie termică, cât și electrică pentru Capitală.

„Incapacitatea de plată a Termoenergetica duce direct către insolvență. O a doua insolvență duce ELCEN în faliment. Asta ar anula proiectele de retehnologizare a CET-urilor, pentru care ELCEN a primit 5 miliarde de lei din Fondul de Modernizare. Ar pierde acești bani esențiali pentru termoficare, esențiali pentru București”, a declarat Ciucu.

El a mai spus că falimentul ELCEN ar afecta și siguranța energetică a orașului și a sistemului național.

„Toate acestea pentru ce? Pentru circ și populism. Populism și iresponsabilitate care pun în pericol Capitala României”, a afirmat primarul.

În final, Ciucu a cerut presei să verifice informațiile la ANRE și la Consiliul Concurenței. Edilul susține că neplata facturilor ar însemna creșterea subvenției din bugetul local.

„Neplata facturilor echivalează cu creșterea subvenției, adică mai puțini bani pentru investiții, spitale, parcuri. Pe aceasta cine o plătește? Nu tot bucureștenii? Mai ales cei care nu sunt conectați la sistemul de termoficare?”, a transmis acesta.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Scandal la şedinţa CGMB. Daniel Băluță a anunțat că reprezentanţii PSD în Consiliu vor intra în grevă. Atac direct la primarul Capitalei: ”Un laș. Primăria Capitalei s-a transformat în «castelul grofului»”

AUR îl acuză pe primarul Ciprian Ciucu: „Blochează tot: proiecte, ședințe, informații către consilierii generali”

Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată: „Ne lipsesc 8 miliarde de lei”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Șeful spionilor români, mesaj cu subînțeles: „Teama reală nu ar trebui să fie despre prostul din politică, ci despre ticălosul care a învățat să se ascundă în spatele prostului”. La cine se referă
14:24
Șeful spionilor români, mesaj cu subînțeles: „Teama reală nu ar trebui să fie despre prostul din politică, ci despre ticălosul care a învățat să se ascundă în spatele prostului”. La cine se referă
SCANDAL MAE român îl pune la punct pe Medvedev, după ce acesta a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”
14:07
MAE român îl pune la punct pe Medvedev, după ce acesta a amenințat Europa cu o invazie, „ca în 1945”: „Dima, ca în 1989, rușii primesc bilete dus”
FLASH NEWS PSD cere vot unitar în Parlamentul European pentru protejarea producătorilor români. Care sunt cele patru propuneri ale social-democraților
14:01
PSD cere vot unitar în Parlamentul European pentru protejarea producătorilor români. Care sunt cele patru propuneri ale social-democraților
NEWS ALERT Ilie Bolojan convoacă o ședință extraordinară de Guvern pentru adoptarea reformei administrației. Coaliția așteaptă avizul CES
13:06
Ilie Bolojan convoacă o ședință extraordinară de Guvern pentru adoptarea reformei administrației. Coaliția așteaptă avizul CES
FLASH NEWS Nicușor Dan ia parte la reuniunea Coaliției de Voință, azi de la ora 13:00. Evenimentul marchează patru ani de război în Ucraina
12:59
Nicușor Dan ia parte la reuniunea Coaliției de Voință, azi de la ora 13:00. Evenimentul marchează patru ani de război în Ucraina
ULTIMA ORĂ AUR îl acuză pe primarul Ciprian Ciucu: „Blochează tot: proiecte, ședințe, informații către consilierii generali”
12:44
AUR îl acuză pe primarul Ciprian Ciucu: „Blochează tot: proiecte, ședințe, informații către consilierii generali”
Mediafax
Magazine Auchan din România vizate de un apropiat al premierului maghiar Viktor Orban
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
„Profetul catastrofelor”: Trump va conduce America pentru al treilea mandat, meteorit aproape de Pământ, războaie globale și OZN-uri descoperite în Europa
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Click
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Florin Prunea a divorțat, după 35 de ani de căsnicie. Care este motivul real al despărțirii de Lidia
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cum arată Dacia Duster „Spirit of Sand”. Vor fi produse doar 500 de exemplare, exclusiv pentru România
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Generația crescută cu ecrane. Avertismentul unui medic despre o criză subestimată
4 ani de război în Ucraina dintr-o altă perspectivă: titlurile antologice din presa românească. De la murăturile care au doborât drona rusească la capra eroină și bătrânica-ucigașă cu prăjituri otrăvite
14:14
4 ani de război în Ucraina dintr-o altă perspectivă: titlurile antologice din presa românească. De la murăturile care au doborât drona rusească la capra eroină și bătrânica-ucigașă cu prăjituri otrăvite
EXCLUSIV Cum se traduce discursul lui Nicușor Dan de la Consiliul pentru Pace. Cristoiu: Se uita Macron la el, de aici vine perversitatea
14:07
Cum se traduce discursul lui Nicușor Dan de la Consiliul pentru Pace. Cristoiu: Se uita Macron la el, de aici vine perversitatea
RELIGIE Sâmbăta Colivelor 2026: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți de pomană
13:59
Sâmbăta Colivelor 2026: semnificația primei pomeniri a morților din Postul Paștelui. Ce să împarți de pomană
UTILE În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna
13:50
În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna
SCANDALOS Fraudă de amploare. 81.000 de cupoane de transport pentru pensionari, decontate ilegal. Prejudiciul ajunge la peste 3 milioane de lei
13:43
Fraudă de amploare. 81.000 de cupoane de transport pentru pensionari, decontate ilegal. Prejudiciul ajunge la peste 3 milioane de lei
FLASH NEWS Mesajul Spitalului SRI de Dragobete: „Palpitațiile resimțite constant în preajma aceleiași persoane NU se tratează la Cardiologie”
13:34
Mesajul Spitalului SRI de Dragobete: „Palpitațiile resimțite constant în preajma aceleiași persoane NU se tratează la Cardiologie”

Cele mai noi

Trimite acest link pe