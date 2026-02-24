Ciucu reacționează după scandalul din CGMB: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul”

Ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) nu a mai avut loc marți, din lipsă de cvorum. Prezent la dezbateri, liderul PSD București, Daniel Băluță, a anunțat că social-democrații intră în grevă până când aparatul de specialitate al primarului general va redacta documentele necesare. PSD a anunțat și convocarea unei noi ședințe extraordinare. În replică, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a lansat un atac dur la adresa PSD și a catalogat inițiativa drept „praf în ochi”.

Reuniunea a fost convocată de grupurile PSD și PUSL pentru a dezbate un proiect care ar fi permis diminuarea facturilor la energie termică atunci când parametrii contractuali nu sunt respectați.

Pe lângă postarea acidă, Ciucu a postat și o fotografie:

Ciucu: „Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul”

„Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul nostru! În loc de soluții, PSD a ales să vină cu populisme vecine cu iresponsabilitatea. Și-au făcut și tricouri pentru circ, nu pentru soluții reale”, a transmis Ciucu.

Ciucu susține că proiectul este inaplicabil și că nu aduce nimic nou pentru bucureșteni.

„Proiectul de hotărâre gândit de ei este inaplicabil în acest moment, totul este doar o mascaradă regizată”, a afirmat edilul.

Potrivit acestuia, populația nu plătește energia termică nelivrată.

„Contractele de furnizare prevăd clar: facturarea se aplică la energia măsurată, exact ce se aplică azi. POPULAȚIA NU PLĂTEȘTE ceea ce nu primește”, a precizat Ciucu.

Primarul explică faptul că la subsolul fiecărui bloc există un contor care măsoară cantitatea și temperatura energiei livrate

„Cetățenii plătesc exact ce și cât se livrează. Dacă primesc apă caldă la 30 de grade, plătesc energia necesară pentru a încălzi apa până la 30 de grade. Dacă apa este călâie, este plătită ca fiind călâie. La fel și la calorifere”, a arătat acesta.

Compensațiile există deja, după spusele primarului general

Edilul susține că și mecanismul de compensare este deja prevăzut în contract.

„Dacă un bloc a primit apă caldă la 30 de grade, iar în contract era prevăzut minimum 50 de grade, locuitorii plătesc agentul termic la 30 de grade, iar diferența până la 50 de grade se transformă într-un bonus, la cerere, pentru următoarea factură”, a explicat Ciucu.

Proiectul PSD prevede ca, în 90 de zile, Termoenergetica să stabilească o formulă de calcul pentru diminuarea prețului. Primarul susține că această formulă există deja.

„Există deja o formulă de calcul. Este cuprinsă în procedura privind facturarea”, a spus el.

De ce spune Ciucu că proiectul este ilegal

Ciucu afirmă că proiectul nu poate fi aplicat din motive legale. Contractul de delegare aparține ADI Termoficare, nu Primăriei Capitalei. În plus, contractul a fost avizat pe 10 ani de Consiliul Concurenței, iar orice modificare necesită o nouă avizare.

Primarul mai spune că lipsesc avizele de la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și că nu au fost făcute demersurile necesare la nivelul ADI Termoficare.

„Proiectul nu a respectat condițiile legale pentru a putea fi dezbătut în Consiliul General. Lipsesc avizele legale din partea ANRE și a Consiliului Concurenței”, a declarat edilul.

Acesta a adăugat că, la 5 februarie 2026, ANRE a confirmat primirea unor propuneri de modificări legislative transmise de Termoenergetica, însă instituția nu a convocat părțile la discuții.

Riscuri pentru ELCEN și sistemul energetic

Primarul avertizează că neplata facturilor poate duce la insolvența Termoenergetica și la falimentul ELCEN, companie care produce atât energie termică, cât și electrică pentru Capitală.

„Incapacitatea de plată a Termoenergetica duce direct către insolvență. O a doua insolvență duce ELCEN în faliment. Asta ar anula proiectele de retehnologizare a CET-urilor, pentru care ELCEN a primit 5 miliarde de lei din Fondul de Modernizare. Ar pierde acești bani esențiali pentru termoficare, esențiali pentru București”, a declarat Ciucu.

El a mai spus că falimentul ELCEN ar afecta și siguranța energetică a orașului și a sistemului național.

„Toate acestea pentru ce? Pentru circ și populism. Populism și iresponsabilitate care pun în pericol Capitala României”, a afirmat primarul.

În final, Ciucu a cerut presei să verifice informațiile la ANRE și la Consiliul Concurenței. Edilul susține că neplata facturilor ar însemna creșterea subvenției din bugetul local.

„Neplata facturilor echivalează cu creșterea subvenției, adică mai puțini bani pentru investiții, spitale, parcuri. Pe aceasta cine o plătește? Nu tot bucureștenii? Mai ales cei care nu sunt conectați la sistemul de termoficare?”, a transmis acesta.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Scandal la şedinţa CGMB. Daniel Băluță a anunțat că reprezentanţii PSD în Consiliu vor intra în grevă. Atac direct la primarul Capitalei: ”Un laș. Primăria Capitalei s-a transformat în «castelul grofului»”

AUR îl acuză pe primarul Ciprian Ciucu: „Blochează tot: proiecte, ședințe, informații către consilierii generali”

Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată: „Ne lipsesc 8 miliarde de lei”