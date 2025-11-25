Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8 + 16 = 10 într-o egalitate corectă

Gândul vă propune un nou test de inteligență, cu chibrituri. De data aceasta, tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur băț de chibrit, pentru a transforma exercițiul 8+16=10 într-o egalitate corectă.

Provocarea este deci să mutați un singur băț de chibrit astfel încât egalitatea să devină corectă. Acest tip de teste stimulează concentrarea, gândirea logică și creativitatea, punându-vă mintea la încercare într-un mod foarte distractiv.

Este nevoie însă de puțină imaginație pentru a identifica soluția, care este mai simplă decât pare la prima vedere.

Exercițiul poate fi simplu, totodată, și prin faptul că nu are limită de timp. Așadar, vă puteți gândi în voie la care ar putea fi soluția corectă. Celor care au reușit să dea răspunsul corect le transmitem felicitări. Cei care nu au reușit mai pot exersa astfel de teste, în continuare.

Soluția acestui test de inteligență este următoarea: se ia un băț de la cifra 8 și se pune în fața cifrei care se transformă în 6. Astfel, exercițiul va fi de forma: -6+ 16 = 10.

Ce este IQ- ul

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane exprimată printr-un număr rezultat în urma susținerii unui test standardizat, raportat la vârsta cronologică.

Majoritatea oamenilor au IQ-l undeva în jurul valorii de 100, rezultând o inteligență medie. O valoare peste 120 este considerată inteligență superioară, iar de la 130 în sus, vorbim despre o supradotare cognitivă. în sens invers însă, un IQ de 77-85 exprimă un intelect de limită, în timp ce un IQ sub 70 arată existența unui retard în funcționarea cognitivă.

