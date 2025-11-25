Prima pagină » Diverse » Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8 + 16 = 10 într-o egalitate corectă

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8 + 16 = 10 într-o egalitate corectă

25 nov. 2025, 15:22, Diverse
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8 + 16 = 10 într-o egalitate corectă

Gândul vă propune un nou test de inteligență, cu chibrituri. De data aceasta, tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur băț de chibrit, pentru a transforma exercițiul 8+16=10 într-o egalitate corectă.

Provocarea este deci să mutați un singur băț de chibrit astfel încât egalitatea să devină corectă. Acest tip de teste stimulează concentrarea, gândirea logică și creativitatea, punându-vă mintea la încercare într-un mod foarte distractiv.

Este nevoie însă de puțină imaginație pentru a identifica soluția, care este mai simplă decât pare la prima vedere.

Exercițiul poate fi simplu, totodată, și prin faptul că nu are limită de timp. Așadar, vă puteți gândi în voie la care ar putea fi soluția corectă. Celor care au reușit să dea răspunsul corect le transmitem felicitări. Cei care nu au reușit mai pot exersa astfel de teste, în continuare.

Soluția acestui test de inteligență este următoarea: se ia un băț de la cifra 8 și se pune în fața cifrei care se transformă în 6. Astfel, exercițiul va fi de forma: -6+ 16 = 10.

Ce este IQ-ul

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane exprimată printr-un număr rezultat în urma susținerii unui test standardizat, raportat la vârsta cronologică.

Majoritatea oamenilor au IQ-l undeva în jurul valorii de 100, rezultând o inteligență medie. O valoare peste 120 este considerată inteligență superioară, iar de la 130 în sus, vorbim despre o supradotare cognitivă. în sens invers însă, un IQ de 77-85 exprimă un intelect de limită, în timp ce un IQ sub 70 arată existența unui retard în funcționarea cognitivă.

Autorul recomandă:

TEST de perspicacitate | Acești doi tineri par identici, dar nu sunt. Identificați toate cele 3 diferențe!

Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Cancan.ro
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a uimit pe toată lumea
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit unde se află „busola” porumbeilor
JUSTIȚIE Consiliul Superior al Magistraturii își alege o nouă conducere, în toiul tensiunilor, privind pensia magistraților
17:33
Consiliul Superior al Magistraturii își alege o nouă conducere, în toiul tensiunilor, privind pensia magistraților
EXTERNE Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun
17:25
Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun
SPORT Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
17:25
Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi
ACTUALITATE Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
17:03
Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina
VIDEO Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”
17:01
Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump”