Test de personalitate | Alege un ceas dintre cele 3 din imagine! Răspunsul îți va spune cât de organizat ești, de fapt

Gândul îți propune următorul test de personalitate. Tot ce trebuie să faci este să alegi un ceas dintre cele 3 din imagine, iar răspunsul îți va spune cât de organizat ești, de fapt.

Testele de personalitate sunt o modalitate ușoară de a obține o perspectivă asupra mecanismelor tale interne, cum ar fi modul în care gândești, reacționezi, iei decizii etc., fără a fi nevoie de autoreflecție. Vei beneficia de o evaluare care include un element simbolic de care ești atras instinctiv, deoarece răspunsurile tale instinctive indică modul în care funcționezi în mod obișnuit, fără a necesita multă gândire.

În loc să folosească întrebări directe, acest tip de evaluare folosește obiecte pentru a ilustra diferite stiluri de gândire și diferite tendințe comportamentale. Alegerea uneia dintre cele trei opțiuni evidențiază modul în care mintea ta procesează informațiile, face față presiunii timpului și abordează luarea deciziilor zilnice; nu există „răspunsuri corecte”, ci doar reacții sincere care ilustrează ritmul tău.

R ă spunsuri

Ceasul 1

Te bazezi pe o gestionare a timpului simplă și practică.

Vrei să vezi termenul limită și în ce etapă te afli; prin urmare, este posibil să nu ai la dispoziție prea multe instrumente care să-ți ușureze viața. Viața este agitată și poate părea dezorganizată, prin urmare, utilizarea instrumentului pe care îl ai la dispoziție este singura modalitate de a menține lucrurile în mișcare. Nu există complicații atunci când îndeplinești sarcinile, vei face doar ceea ce este imediat în fața ta. Consecvența este cea mai mare putere a ta.

Ceasul 2

O abordare bazată pe ritm este modul în care îți gestionezi timpul.

Productivitatea ta crește și scade în mod natural și este mai ușor de realizat atunci când îți creezi rutine care te ajută să continui să lucrezi. Pendulul este, de asemenea, un indicator al echilibrului: te poți simți copleșit dacă mergi prea repede și te vei pierde dacă stai prea nemișcat. Odată ce ți-ai găsit viteza, cheia pentru menținerea impulsului este să fii consecvent.

Ceasul 3

Gestionezi timpul printr-o gândire de ansamblu.

În loc să te lași prins în secunde sau să te concentrezi pe detaliile mici ale unui proces amplu, vrei să vezi întreaga cronologie și intenția generală înainte de a decide următoarea acțiune. Prin urmare, vei face pași intenționați și atenți, în loc să te grăbești să parcurgi procesul. Gândirea strategică este cea mai mare putere a ta și înțelegi cum se conectează totul și ce îți rezervă viitorul.

