Primele declarații ale judecătoarei Raluca Moroșanu, după conferința de presă cu scântei de la Curtea de Apel București: „Este posibil să fiu exclusă din magistratură”. Magistrata era cercetată disciplinar înainte de scandalul din justiție

Raluca Moroșanu, judecătoarea de la Curtea de Apel București, un magistrat cu 26 de ani de experiență, va face primele declarații, într-un interviu acordat jurnaliștilor Recorder și care va prezentat duminică seara. Reamintim că sunt declarații ale magistratului de la CAB, după acuzațiile făcute în conferința de presă care au reprezentat „cartoful fierbinte” pentru revolta declanșată în peisajul justiției din România.

„Dacă tot am făcut primul pas, cred că ar fi bine să continui”

„Am fost de acord să acord acest interviu, o dată pentru că eu consider că este de datoria mea să le răspund oamenilor care au ieșit în stradă și care bănuiesc că așteptă mai mult de la mine. Colegilor mei le este în continuare frică și cred că trebuie să facă ceva. Dacă tot am făcut primul pas, cred că ar fi bine să continui. Oricum, urmare acestui interviu cred că este posibil să fiu exclusă din magistratură, nu mai are nicio importanță pentru mine asta”, a declarat judecătoarea Raluca Moroșanu în teaserul de prezentare al interviului acordat pentru Recorder.

Inspec ția judiciară va prezenta în urm ătoarele zile un raport după scandalul din justiție

Publicarea documentarului Recorder cu privire la probleme din peisajul justiției din România nu a rămas fără ecou. Dimpotrivă, a stârnit multe interpretări, controverse, dar și o adevărată revoltă printre magistrați.

La câteva zile de la publicarea materialului de presă, Inspecția Judiciară anunță că efectuează verificări și că în următoarele zile va prezenta un raport pe justiție, ținând cont de desfășurarea ultimelor evenimente. (Materialul integral AICI)

Controversa legat ă de judecătoarea Raluca Moroșanu

Judecătoarea Raluca Moroșanu, de la Secția I Penală a Curții de Apel București, a devenit subiectul principal al discuțiilor din sistemul de justiție după ce, în timpul conferinței organizate de CAB pentru a răspunde acuzațiilor din documentarul Recorder, a declarat că „tot ce a spus Laurențiu Beșu este adevărat.”

Cunoscută drept un magistrat implicat în dosare grele și sensibile, judecătoarea Moroșanu nu este străină de atenția publică. Unele pedepse au fost înăsprite de judecătoare, în timp ce altele au fost reduse. Cel mai controversat dosar care a trecut prin mâna sa a fost legat de schimbarea încadrării juridice de la „tentativă de omor”, la „lovire și alte violențe” în cazul milionarului care a încercat să-și ucidă soția în jacuzzi. Argumentul care a stat în spatele deciziei a fost că martorii nu au cronometrat câte minute a stat victima cu capul sub apă. (Materialul integral AICI)

Scenă regizată din timpul conferinței Curții de Apel București

Gândul a adus în atenția publică și faptul că, un clip video publicat tocmai de Recorder arată că publicația era înțeleasă cu judecătoarea Raluca Moroșanu, care a luat cuvântul în mod aparent neașteptat, înainte ca președinta Liana Arsenie să vorbească în conferința de presă de la Curtea de Apel București (CAB).

Toată lumea care urmărea evenimentul a rămas mută, după ce o judecătoare a întrerupt conferința de presă de la CAB și a spus că susține ce a spus judecătorul Laurențiu Beșu, fost ofițer de informații în Serviciul Secret al Ministerului de Interne: ar exista presiuni politice pe judecători. (Materialul integral AICI)

Judec ătoarea Raluca Moroșanu era cercetată la Inspecția Judiciar ă

Gândul a aflat de ce este foarte supărată judecătoarea Raluca Moroșanu de la Secția Penală a Curții de Apel București, care a acuzat conducerea Curții de Apel București (CAB) de toxicitate, chiar la începutul conferinței de presă, susținută de președintele instanței Liana Arsenie. Judecătoarea chiar este cercetată disciplinar.

„Am venit să îl susțin pe Laurențiu Beșu (n.red judecătorul care a dat declarații în documentarul Recorder) și dacă va fi contrazis este o minciună. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizați cu acțiuni disciplinare. Nu am fost nici ofițer acoperit, nici la doi și un sfert, nici nimic altceva. Am fost toată viața magistrat. Colegii știu că nu mint, dacă nu îl cred pe Laurențiu, măcar să mă creadă pe mine”, a declarat judecătorul Raluca Moroșanu.

Informațiile aflate, în exclusivitate, de Gândul sunt că judecătoarea este cercetată disciplinar, adică există sesizare înregistrată, în urmă cu câteva zile, la Inspecția Judiciară, alături de un alt coleg de la CAB, Dari Bogdan. Din datele pe care le avem reiese că doamna magistrat a judecat, în complet cu colegul ei, Dari Bogdan, un dosar în care au dat și sentință de condamnare cu executare pentru un inculpat. (Materialul integral AICI)

Sursă foto: colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: