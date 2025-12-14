Prima pagină » Actualitate » Scandal într-un bar din Timișoara. O femeie i-a agresat pe angajați, după ce a fost anunțată că localul se închide și că trebuie să plece

14 dec. 2025, 18:10, Actualitate
Un scandal a pornit într-un bar din Timișoara, după ce angajații i-au spus unei cliente că localul urmează să se închidă și că este nevoită să părăsească locația. Femeia, care servea șampanie la o masă, a început să exercite agresiuni asupra angajaților. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere amplasate în interiorul localului.

O situație scandaloasă a pornit într-un bar din Timișoara. Pe motiv că nu ar fi reușit să consume toată șampania comandată și că personalul barului i-a spus că localul se va închide curând și că va fi nevoită să plece, femeia a început să exercite agresiuni asupra angajaților.

Angajații unui bar din Timișoara au fost agresați de o clientă

Femeia a gesticulat nervos, în fața angajatului, apoi l-a lovit / foto: captură video

Camerele de supraveghere au surprins momentele în care clienta aplică agresiuni asupra angajaților din bar. În primă instanță, femeia începe să gesticuleze nervos, apoi îl împinge pe unul dintre angajați. La scurt timp, îl lovește și cu o geantă peste față.

Înainte de a ieși din local, a dărâmat mai multe obiecte de pe masă cu lesa câinelui. Apoi, când se îndrepta spre ieșire, a lovit cu lesa o altă angajată, arată Observatornews.ro.

Sursă foto: capturi video Observator

Cele mai noi