Noi proteste ale fermierilor francezi: Autostrăzi blocate și gunoi împrăștiat după sacrificarea bovinelor din cauza unui focar

Fermierii din Franța au blocat autostrăzile și au aruncat gunoi de grajd lângă sediile instituțiilor publice pentru a protesta față de decizia autorităților de a sacrifica bovinele în urma unor focare de dermatoză nodulară. În replică, autoritățile franceze au anunțat vor vaccina un milion de bovine împotriva dermatozei nodulare contagioase, încercând să oprească sacrificarea în masă a animalelor, potrivit Reuters.

Mai multe focare au determinat autoritățile franceze să ordone sacrificarea pe scară largă a animalelor, provocând demonstraţii ale fermierilor, care consideră măsura excesivă.

Un nou focar de dermatoza nodulară a fost confirmat sâmbătă, 13 decembrie, în departamentul Haute-Garonne, la granița cu Spania.

Ferrmierii francezi au blocat mai multe puncte de intrări și ieșire cu taxă de pe autostrada A64 din departamentul Hautes-Pyrenees din sud-vestul ţării. Aceștia au răsturnat gunoi de grajd lângă clădirile guvernamentale din Tarbes, capitala administrativă a departamentului, perturbând activitatea celor care implementează campania de vaccinare.

Vaccinarea, menită să limiteze sacrificarea în masă

Anunțul privind vaccinarea a fost făcut sâmbătă de ministrul Agriculturii, Annie Genevard, după ce protestele acestora s-au extins în mai multe regiuni ale țării.

„Vom vaccina aproape un milion de animale în următoarele săptămâni și îi vom proteja pe fermieri”, a declarat Genevard.

Ea a mai spus că statul va compensa atât pierderile cauzate de sacrificări, cât și pierderile de exploatare.

