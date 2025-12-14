Prima pagină » Știri externe » Noi proteste ale fermierilor francezi: Autostrăzi blocate și gunoi împrăștiat după sacrificarea bovinelor din cauza unui focar

Noi proteste ale fermierilor francezi: Autostrăzi blocate și gunoi împrăștiat după sacrificarea bovinelor din cauza unui focar

Olga Borșcevschi
14 dec. 2025, 18:36, Știri externe
Fermierii din Franța au blocat autostrăzile și au aruncat gunoi de grajd lângă sediile instituțiilor publice pentru a protesta față de decizia autorităților de a sacrifica bovinele în urma unor focare de dermatoză nodulară. În replică, autoritățile franceze au anunțat vor vaccina un milion de bovine împotriva dermatozei nodulare contagioase, încercând să oprească sacrificarea în masă a animalelor, potrivit Reuters.

Fermierii din Franța au blocat autostrăzile și au aruncat gunoi de grajd lângă sediile instituțiilor publice pentru a protesta față de decizia autorităților de a sacrifica bovinele în urma unor focare de dermatoză nodulară. În replică, autoritățile franceze au anunțat vor vaccina un milion de bovine împotriva dermatozei nodulare contagioase, încercând să oprească sacrificarea în masă a animalelor, potrivit Reuters.

Mai multe focare au determinat autoritățile franceze să ordone sacrificarea pe scară largă a animalelor, provocând demonstraţii ale fermierilor, care consideră măsura excesivă.

Un nou focar de dermatoza nodulară a fost confirmat sâmbătă, 13 decembrie, în departamentul Haute-Garonne, la granița cu Spania.

Ferrmierii francezi au blocat mai multe puncte de intrări și ieșire cu taxă de pe autostrada A64 din departamentul Hautes-Pyrenees din sud-vestul ţării. Aceștia au răsturnat gunoi de grajd lângă clădirile guvernamentale din Tarbes, capitala administrativă a departamentului, perturbând activitatea celor care implementează campania de vaccinare.

Vaccinarea, menită să limiteze sacrificarea în masă

Anunțul privind vaccinarea a fost făcut sâmbătă de ministrul Agriculturii, Annie Genevard, după ce protestele acestora s-au extins în mai multe regiuni ale țării.

„Vom vaccina aproape un milion de animale în următoarele săptămâni și îi vom proteja pe fermieri”, a declarat Genevard.

Ea a mai spus că statul va compensa atât pierderile cauzate de sacrificări, cât și pierderile de exploatare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Noi PROTESTE în Franța împotriva Acordului UE-Mercosur. Care sunt nemulțumirile fermierilor

France 24: Autostrăzi blocate de PROTESTE: Nemulțumirile fermierilor se propagă în Europa

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Viktor Orban avertizează că înghețarea activelor rusești de către UE este un pas către intrarea în război
19:23
Viktor Orban avertizează că înghețarea activelor rusești de către UE este un pas către intrarea în război
LIVE 🚨 A început întâlnirea de la Berlin dintre Zelenski și responsabilii americani. Gestul lui Macron, făcut chiar în toiul negocierilor
18:00
🚨 A început întâlnirea de la Berlin dintre Zelenski și responsabilii americani. Gestul lui Macron, făcut chiar în toiul negocierilor
SĂNĂTATE Sunt psiholog pentru cupluri: cei mai fericiți într-o relație fac aceste 7 lucruri în fiecare seară, pe care majoritatea oamenilor le ignoră
17:58
Sunt psiholog pentru cupluri: cei mai fericiți într-o relație fac aceste 7 lucruri în fiecare seară, pe care majoritatea oamenilor le ignoră
UPDATE 🚨 Baie de sânge pe o plajă în Australia. 12 morți și 29 răniți, după ce doi atacatori au deschis focul
16:31
🚨 Baie de sânge pe o plajă în Australia. 12 morți și 29 răniți, după ce doi atacatori au deschis focul
FLASH NEWS Un atac asupra unui târg de Crăciun din Germania a fost dejucat. Cinci bărbați de religie islamică au fost arestați
15:18
Un atac asupra unui târg de Crăciun din Germania a fost dejucat. Cinci bărbați de religie islamică au fost arestați
RĂZBOI Trump amenință cu represalii dure împotriva organizației Daesh după ce doi soldați americani și un interpret civil au fost uciși în Siria
14:15
Trump amenință cu represalii dure împotriva organizației Daesh după ce doi soldați americani și un interpret civil au fost uciși în Siria
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Cancan.ro
Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării a fost VANDALIZATĂ! Misterul moștenirii fostei ministrese se adâncește!
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Controverse grave în cazul alertei cu bombă la trenul București–Kiev: R. Moldova susține că incidentul a avut loc azi, CFR Călători neagă
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Raportul care anunța Primul Război Mondial: „Într-o bună zi va avea loc un cataclism îngrozitor”
CONTROVERSĂ Vasile Bănescu intervine în războiul din justiție. Controversatul membru al CNA acuză oponenții anchetei Recorder că denigrează „un demers etic” și îi face „mercenari ai cauzelor străine intereselor țării”
19:23
Vasile Bănescu intervine în războiul din justiție. Controversatul membru al CNA acuză oponenții anchetei Recorder că denigrează „un demers etic” și îi face „mercenari ai cauzelor străine intereselor țării”
CONTROVERSĂ Ar putea fi cerută deshumarea Rodicăi Stănoiu? Controversele morții fostei ministre a Justiției. Vila de la mare a fost vandalizată
18:40
Ar putea fi cerută deshumarea Rodicăi Stănoiu? Controversele morții fostei ministre a Justiției. Vila de la mare a fost vandalizată
JUSTIȚIE Primele declarații ale judecătoarei Raluca Moroșanu, după conferința de presă cu scântei de la Curtea de Apel București: „Este posibil să fiu exclusă din magistratură”. Magistrata era cercetată disciplinar înainte de scandalul din justiție
18:12
Primele declarații ale judecătoarei Raluca Moroșanu, după conferința de presă cu scântei de la Curtea de Apel București: „Este posibil să fiu exclusă din magistratură”. Magistrata era cercetată disciplinar înainte de scandalul din justiție
DECIZIE Care este prima taxă pe care vrea să o crească noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu: „Trebuie să o ducem la un nivel care să reflecte realitatea”
18:10
Care este prima taxă pe care vrea să o crească noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu: „Trebuie să o ducem la un nivel care să reflecte realitatea”

Cele mai noi