Sunt psiholog pentru cupluri: cei mai fericiți într-o relație fac aceste 7 lucruri în fiecare seară, pe care majoritatea oamenilor le ignoră

14 dec. 2025, 17:58, Știri externe
Un preot are întâietate în fața unui psiholog într-o țară cu o populație majoritar tradițională. Mulți români evită terapia de cuplu din cauza prejudecăților, confuziilor sau lipsei de informare. Și din acest motiv, conceptul de „familie tradițională” are de suferit. În cele din urmă,  cu cât este manifestată lipsa de interes față de persoana iubită, cu cât cresc șansele ca relația de cuplu să eșueze.  Crește rata divorțurilor, scade natalitatea,  scade forța de muncă, piața muncii apelează la imigranți din afara Europei, naționaliștii se plâng că țara își pierde identitatea, începe dezastrul.  

Societatea autohtonă și mentalul colectiv abundă de preconcepții privind mersul la psiholog”.

Multe cupluri moderne alunecă spre monotonie și chiar conflicte din cauza unei rutine de „coexistență” în loc să afle cum să se conecteze cu adevărat.

Un psiholog american propune 7 metode

Mark Travers, un psiholog de profesie, a scris pentru CNBC despre ce ar trebui să facă cuplurile pentru a menține „relația de iubire cât mai vie”.

El a sugerat șapte modalități pe care trebuie să le facă orice cuplu constant, înainte de culcare.

Scuzele des folosite, precum „suntem epuizați” sa „lasă că recuperăm noi în weekend” nu sunt valide. Amândoi ajung să-și irosească potențialele momente de fericire care ar putea fi memorabile.

Toate cele 7 metode presupun un singur sfat: ambii parteneri trebuie să facă orice activitate împreună.

Metoda 1 –  Relaxați-vă timp de 15-20 de minute

Nu este necesar ca odată ce intrați pe ușă să vă apucați să gătiți împreună sau să vă vorbiți. Bărbatul s-ar putea apuca de sarcină ușoară, precum spălarea farfuriilor.  Femeia s-ar putea la el, în timp ce se relaxează după o zi de muncă, timp în care îl admiră, fără să se simtă vinovată.  După 15-20 de minute, bărbatul se poate așeza la masă, iar femeia se ridică și se apucă de spălatul farfuriilor.

Nu este o experiență fermecătoare, dar psihologul Mark Travers consideră că este un gest de „bunătate”.

„Vă protejați bateria unui celuilalt la începutul serii, vă păstrați lățimea de bandă de care aveți nevoie pentru a vă conecta mai târziu”.

