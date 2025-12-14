Prima pagină » Actualitate » Care este prima taxă pe care vrea să o crească noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu: „Trebuie să o ducem la un nivel care să reflecte realitatea”

Care este prima taxă pe care vrea să o crească noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu: „Trebuie să o ducem la un nivel care să reflecte realitatea”

14 dec. 2025, 18:10, Actualitate
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu / foto: Mediafax Foto

Ciprian Ciucu, noul primar general ales al Capitalei, a anunțat, duminică, ce taxă locală vrea să crească. Potrivit edilul ales, sunt unele taxe locale în București care „sunt foarte mici”.

„Există posibilitatea să crească niște taxe locale, care sunt foarte, foarte mici. Sunt ca și cum nu sunt. De exemplu, pentru ocuparea domeniului public dai sub un leu pe metrul pătrat. Trebuie să-l ducem la un nivel acceptabil, care să permită valorificarea lui, dar la niște prețuri care să reflecte realitatea de astăzi”, a declarat Ciprian Ciucu la Digi 24.

Noul primar a mai precizat că vrea să facă și o reformă administrativă.

„Dacă nu pui ordine în primărie, nu ai cum să pui ordine în oraș”, a mai precizat Ciucu.

Este panică în Primăria Capitalei, după ce omul lui Ilie Bolojan a câștigat alegerile

Gândul a relatat recent că este panică printre miile de angajați ai Primăriei Capitalei, după ce Ciprian Ciucu a câștigat alegerile pentru funcția de primar general.

Ciucu a fost susținut de Ilie Bolojan – premierul austerității și politicianul care vrea să taie în carne vie. Surse administrative au precizat pentru Gândul că oamenii din PMB se tem pentru funcțiile lor și cred că noul edil va dori o reorganizare a Municipalității. Liderul de sindicat al PMB a declarat pentru Gândul că se așteaptă la o reorganizare, dar „nu la abuzuri”.

