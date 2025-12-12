Prima pagină » Diverse » Teste IQ » Test IQ exclusiv pentru genii | Ce număr de 3 cifre se ascunde în această iluzie optică?

12 dec. 2025, 17:17, Teste IQ
Poți deveni cea mai inteligentă persoană din anturajul tău, dacă găsesști numărul ascuns în această iluzie optică cu cerc galben. În general, puzzle-urile cu iluzii optice sunt cunoscute ca fiind provocări cerebrale distractive și fascinante, concepute în așa fel încât să-ți facă feste atât ochilor, cât și minții.

Iluziile optice folosesc adesea o utilizare inteligentă a culorilor, liniilor, umbrelor și unghiurilor pentru a-ți confunda percepția. Aceste teste te pot face să vezi lucrurile diferit față de cum sunt ele în realitate. Uneori, s-ar putea să vezi o formă care nu este acolo sau să ratezi ceva care este chiar în fața ta.

Aceste puzzle-uri funcționează datorită modului în care creierul nostru încearcă să înțeleagă ceea ce vede pe baza tiparelor și experiențelor trecute.

Iată o altă iluzie optică provocatoare care a luat cu asalt internetul. Dacă observați cu atenție această imagine, veți observa că există un număr ascuns scris în interiorul cercului, iar provocarea este să îl găsiți… într-un timp limitat de 19 secunde.

Deci, ai găsit numărul ascuns? Dacă da, felicitări Sherlock! Abilitățile tale de observare au dat roade.

Dacă nu ai reușit să găsești numărul ascuns, nu-ți face griji, derulează înapoi în partea de sus și încearcă să găsești răspunsul corect.

Pentru cei curioși de răspuns, derulează în jos pentru a vedea unde se ascunde exact numărul. Dacă te uiți cu atenție, vei descoperi că numărul ascuns este… 815.

Nu-i așa că acest puzzle a fost uimitor? Continuă să încerci aceste puzzle-uri cu iluzii optice și îmbunătățește-ți abilitățile de observare.

Ce este un test IQ?

IQ reprezintă coeficientul de inteligență, un scor care derivă dintr-un set de teste standardizate concepute pentru a evalua inteligența umană. Scorurile din testele de inteligență sunt estimări ale nivelului inteligenței.

  S-a demonstrat că nivelul IQ sunt asociate cu factori precum nutriția,  statutul socioeconomic parental, morbiditatea și mortalitatea, statutul social parental și mediul perinatal.

Nivelul IQ-ului peste 140 este un scor foarte mare, cu acest nivel este aproximativ 0,2% din populație (procentul oamenilor inteligenți cu un coeficient de inteligență mult peste medie, considerați genii).

