Prima pagină » Actualitate » Un nou virus gripal se răspândește în România. Au fost înregistrate peste 3.000 de cazuri într-o săptămână

Un nou virus gripal se răspândește în România. Au fost înregistrate peste 3.000 de cazuri într-o săptămână

14 dec. 2025, 17:39, Actualitate
Un nou virus gripal se răspândește în România. Au fost înregistrate peste 3.000 de cazuri într-o săptămână

Un nou virus gripal se răspândește în România, iar în prima săptămână lunii decembrie 2025 au fost înregistrate peste 3.000 de cazuri. Potrivit datelor oficiale, a putut fi observată o dublare a cazurilor într-un interval scurt.

În prima săptămână a lunii decembrie 2025, peste trei mii de cazuri de gripă au fost înregistrate în România, arată Mediafax. Comparativ cu săptămâna anterioară, numărul cazurilor s-a dublat, ceea ce ar reprezenta o creștere alarmantă. Evoluția cazurilor confirmă și debutul sezonului gripal. Îngrijorarea crește îndeosebi în cazul persoanelor care au un sistem imunitar vulnerabil și au afecțiuni preexistente.

Un nou virus gripal se răspândește în România. Au fost înregistrate peste 3.000 de cazuri într-o săptămână

Un nou virus gripal se răspândește în România / foto: Shutterstock

Ce afecțiuni agravează evoluția bolii

Printre cele mai afectate persoane se numără cele vârstnice care au, de regulă, boli asociate. De asemenea, lista este completată de persoanele din centrele de îngrijire, de gravide și de persoanele care au vârsta peste 65 de ani.

Andrei Csep, medic primar de boli infecțioase, a arătat ce poate să agraveze evoluția bolii: „Boli metabolice, diabetul zaharat, boli pulmonare, în special persoane cu astm bronșic sau BPOC, pacienții cu boli cardiovasculare”.

Pacienții care au virus gripal au raportat că au avut simptome precum: febră, frisoane, dureri musculare și articulare, tuse seacă, o stare de rău. Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală – vezi AICI mai multe informații.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

SPORT România GĂZDUIEȘTE un Campionat European la anul. „Schimbă destine”
17:24
România GĂZDUIEȘTE un Campionat European la anul. „Schimbă destine”
Ministrul Justiției, în exclusivitate pentru Gândul, despre scandalul din Magistratură: „Nicușor Dan nu m-a sunat / M-a contactat Ilie Bolojan, ca să facem un grup de lucru”. Ce urmează în scandalul momentului
17:06
Ministrul Justiției, în exclusivitate pentru Gândul, despre scandalul din Magistratură: „Nicușor Dan nu m-a sunat / M-a contactat Ilie Bolojan, ca să facem un grup de lucru”. Ce urmează în scandalul momentului
JUSTIȚIE Inspecția judiciară va prezenta în următoarele zile un raport după scandalul din justiție: „O parte din elementele prezentate în presă s-au aflat, deja, în atenția noastră”
17:01
Inspecția judiciară va prezenta în următoarele zile un raport după scandalul din justiție: „O parte din elementele prezentate în presă s-au aflat, deja, în atenția noastră”
EXCLUSIV După procurori DNA, și judecători de la Tribunalul București se disociază de mișcarea USR/Rezist din Justiție: „Se încearcă denaturarea intenției noastre. Nu este corect să se arunce cu astfel de acuzații nefondate”
16:15
După procurori DNA, și judecători de la Tribunalul București se disociază de mișcarea USR/Rezist din Justiție: „Se încearcă denaturarea intenției noastre. Nu este corect să se arunce cu astfel de acuzații nefondate”
POLITICĂ Scandal în PNL Iași. Mihai Chirica îl atacă pe șeful PNL Iași pe un grup de WhatsApp: „L**ă tristă. Dobitocule”
15:10
Scandal în PNL Iași. Mihai Chirica îl atacă pe șeful PNL Iași pe un grup de WhatsApp: „L**ă tristă. Dobitocule”
Mediafax
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Cancan.ro
Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării a fost VANDALIZATĂ! Misterul moștenirii fostei ministrese se adâncește!
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Controverse grave în cazul alertei cu bombă la trenul București–Kiev: R. Moldova susține că incidentul a avut loc azi, CFR Călători neagă
Mediafax
Ce taxe vor plăti bucureștenii din 2026? Proiect PMB: impozite pe locuințe, mașini și terenuri
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
Reacție furioasă a Kremlinului, după ce șeful NATO a îndemnat la pregătiri pentru un război cu Rusia: „E iresponsabil”
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Urșii polari par să se adapteze la climate mai calde, arată un studiu
UPDATE 🚨 Baie de sânge pe o plajă în Australia. 12 morți și 29 răniți, după ce doi atacatori au deschis focul
16:31
🚨 Baie de sânge pe o plajă în Australia. 12 morți și 29 răniți, după ce doi atacatori au deschis focul
CONTROVERSĂ Dominic Fritz cere schimbarea legilor justiției după ce ÎCCJ a decis continuarea procesului său. Șeful USR, anchetat de ANI pentru încălcarea legii
16:22
Dominic Fritz cere schimbarea legilor justiției după ce ÎCCJ a decis continuarea procesului său. Șeful USR, anchetat de ANI pentru încălcarea legii
HOROSCOP Zodia care ar putea fi cerută în căsătorie, chiar de Crăciun. Cine sunt nativele norocoase, în perioada sărbătorilor de iarnă
15:27
Zodia care ar putea fi cerută în căsătorie, chiar de Crăciun. Cine sunt nativele norocoase, în perioada sărbătorilor de iarnă
FLASH NEWS Un atac asupra unui târg de Crăciun din Germania a fost dejucat. Cinci bărbați de religie islamică au fost arestați
15:18
Un atac asupra unui târg de Crăciun din Germania a fost dejucat. Cinci bărbați de religie islamică au fost arestați
HOROSCOP Horoscop 15 decembrie 2025. Racii își controlează bine emoțiile
15:00
Horoscop 15 decembrie 2025. Racii își controlează bine emoțiile
ALERTĂ Adolescent de 18 ani, din Timișoara, găsit mort în casă de mama sa. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a afla cauza decesului
14:35
Adolescent de 18 ani, din Timișoara, găsit mort în casă de mama sa. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a afla cauza decesului

Cele mai noi