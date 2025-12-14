Un nou virus gripal se răspândește în România. Au fost înregistrate peste 3.000 de cazuri într-o săptămână

Un nou virus gripal se răspândește în România, iar în prima săptămână lunii decembrie 2025 au fost înregistrate peste 3.000 de cazuri. Potrivit datelor oficiale, a putut fi observată o dublare a cazurilor într-un interval scurt.

În prima săptămână a lunii decembrie 2025, peste trei mii de cazuri de gripă au fost înregistrate în România, arată Mediafax. Comparativ cu săptămâna anterioară, numărul cazurilor s-a dublat, ceea ce ar reprezenta o creștere alarmantă. Evoluția cazurilor confirmă și debutul sezonului gripal. Îngrijorarea crește îndeosebi în cazul persoanelor care au un sistem imunitar vulnerabil și au afecțiuni preexistente.

Ce afecțiuni agravează evoluția bolii

Printre cele mai afectate persoane se numără cele vârstnice care au, de regulă, boli asociate. De asemenea, lista este completată de persoanele din centrele de îngrijire, de gravide și de persoanele care au vârsta peste 65 de ani.

Andrei Csep, medic primar de boli infecțioase, a arătat ce poate să agraveze evoluția bolii: „Boli metabolice, diabetul zaharat, boli pulmonare, în special persoane cu astm bronșic sau BPOC, pacienții cu boli cardiovasculare”.

Pacienții care au virus gripal au raportat că au avut simptome precum: febră, frisoane, dureri musculare și articulare, tuse seacă, o stare de rău. Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală – vezi AICI mai multe informații.

