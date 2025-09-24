Prima pagină » Diverse » Test IQ exclusiv pentru genii | Identificați animalul ascuns în această iluzie optică virală

Test IQ exclusiv pentru genii | Identificați animalul ascuns în această iluzie optică virală

24 sept. 2025, 15:26, Diverse
Test IQ exclusiv pentru genii | Identificați animalul ascuns în această iluzie optică virală

Ai o vedere de vultur? Testeaz-o împreună cu IQ-ul, cu această iluzie optică în zig-zag cu model chevron. La prima vedere, par niște linii simple în zig-zag, dar înăuntru se află ascuns un animal camuflat. Îl poți observa în doar 5 secunde? Doar cele mai ascuțite minți cu un IQ de peste 140 pot rezolva această provocare!

O iluzie optică este un fenomen vizual în care percepția noastră asupra unei imagini diferă de realitatea obiectivă. Această imagine este percepută ca o iluzie de distorsiune a unui model repetitiv în zig-zag (chevron), unde aranjamentul liniilor în zig-zag cu un model în maro și alb păcălește creierul să perceapă mișcarea sau profunzimea, chiar dacă imaginea este statică și plată.

Capacitatea iluziilor optice de a capta și reține atenția utilizatorului pentru o perioadă de timp este ceea ce le face atât de speciale. În plus, iluziile optice sunt utile pentru îmbunătățirea abilităților cognitive și a capacității de observare.

În provocarea de iluzie optică de astăzi, este un test al percepției voastre. La prima vedere, pare a fi o imagine care prezintă un model repetitiv de chevron (zig-zag) în linii alternante maro și albe, iar întregul design arată ca un tapet geometric continuu, fără neregularități.

Provocarea este să descoperiți ce animal este ascuns în această iluzie optică cu model zig-zag de chevron.

Așadar, dacă credeți că IQ-ul vostru este mai mare decât al restul oamenilor, atunci folosindu-vă vederea ascuțită de tip „ochi de șoim” și abilitățile de observare, precum și nivelul vostru de IQ de peste 140, încercați să aflați ce animal este ascuns în această iluzie optică cu model zig-zag de chevron în 5 secunde.

Vezi răspunsul acestei iluzii optice

Dacă te numeri printre norocoșii cu o vedere de vultur, ai reușit să descifrezi această iluzie optică și ai descoperit animalul aflat în imagine.

Recomandarea autorului:

Mediafax
Noi e-mailuri cu amenințări pentru instituții de învățământ și unități medicale din România
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Nu mai poate face copii niciodată! Concurenta de la Insula Iubirii 2025 care a primit vestea groaznică
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea
Mediafax
CCR amână decizia privind pensiile de serviciu ale magistraților. Când va fi următoarea ședință
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Gabriela Firea a trecut pragul medicului estetician. Imaginile cu fostul primar al Capitalei fac FURORI pe internet
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
observatornews.ro
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un nou mesaj de amenințare către școlile din România. Un adolescent de 17 ani a fost reținut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat. Judecătorii din Craiova dau verdictul final. Cum ar putea să scape de cei 30 de ani de închisoare
Evz.ro
Câți români vor ca tinerii să facă armată. Cifrele INSCOP sunt uimitoare
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Gheorghiță Sava, zis "Gicuță din Apărători", primește o LOVITURĂ DEVASTATOARE după condamnarea la închisoare. Ce a făcut familia artistului? Îl trădează în cel mai dur mod posibil
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Cel mai abundent organism al Pământului, care produce o treime din oxigenul din lume, în pericol din cauza încălzirii oceanelor
VIDEO Antonescu: „Dacă cineva vrea să țină cu Putin e DREPTUL lui, vorbim de libertate. Dacă e plătit de Rusia, nu e în regulă. Eu nu sunt putinist”
16:50
Antonescu: „Dacă cineva vrea să țină cu Putin e DREPTUL lui, vorbim de libertate. Dacă e plătit de Rusia, nu e în regulă. Eu nu sunt putinist”
ULTIMA ORĂ Crin Antonescu: „AUR e un partid care ar putea să guverneze/ Un partid cu care s-ar putea discuta variante de guvernare”/AUR trebuie ascultat și respectat
16:48
Crin Antonescu: „AUR e un partid care ar putea să guverneze/ Un partid cu care s-ar putea discuta variante de guvernare”/AUR trebuie ascultat și respectat
UPDATE Ilie Bolojan refuză să confirme arestarea lui Potra: „Nu pot face alte declarații”
16:41
Ilie Bolojan refuză să confirme arestarea lui Potra: „Nu pot face alte declarații”
ACTUALITATE Au înfrânt: Ilie Bolojan anunță triumfalist că a convenit cu UE un deficit bugetar de 8,4% din PIB. Limita europeană este de 3%
16:41
Au înfrânt: Ilie Bolojan anunță triumfalist că a convenit cu UE un deficit bugetar de 8,4% din PIB. Limita europeană este de 3%
SPORT Un rapidist prezent la decernarea Balonului de Aur la Paris! „Pe Desire Doue l-aș aduce în Giulești”
16:37
Un rapidist prezent la decernarea Balonului de Aur la Paris! „Pe Desire Doue l-aș aduce în Giulești”
AI AFLAT! Crin Antonescu: „Rețelele cu care Trump se lupta sunt foarte puternice. În Europa, Soroș va fi greu de demontat”
16:36
Crin Antonescu: „Rețelele cu care Trump se lupta sunt foarte puternice. În Europa, Soroș va fi greu de demontat”