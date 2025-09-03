Test IQ exclusiv pentru genii | Doar 1% pot identifica numărul ascuns în această iluzie optică

Ai o vedere de vultur? Testează-ți inteligența și vederea găsind numărul ascuns în această iluzie optică spiralată în 7 secunde. Doar 1% dintre cei cu o vedere de foarte bună pot!

Crezi că le-ai văzut pe toate? Ei bine, pregătește-te să fii copleșit de o provocare puzzle care sfidează timpul și care a făcut internetul să explodeze.

Imaginile care îți păcălesc creierul și îți provoacă capacitatea de a percepe lucrurile sunt cunoscute sub numele de „iluzii optice”. Există trei tipuri de iluzii optice și sunt: ​​iluzii cognitive, fiziologice și literare.

Capacitatea iluziilor optice de a capta și reține atenția utilizatorului pentru o perioadă de timp este ceea ce le face atât de speciale. În plus, iluziile optice sunt utile pentru îmbunătățirea abilităților cognitive și a capacității de observare.

Cu exerciții regulate, oricine poate stăpâni rapid abilitatea de a rezolva provocările legate de iluziile optice. Tu ai reușit să vezi numărul ascuns în imaginea dată. Dacă nu, îți mai dăm un pont: este format din două cifre. Ai reușit acum? Dacă tot nu, atunci îți spunem noi: este vorba despre numărul 57.

Iluzia optică (sau iluzia vizuală) înseamnă perceperea unei imagini care conduce la o estimare eronată a realității. Iluziile optice sunt studiate de psihologia percepției.

Iluziile optice sunt un fel de imagini remanente datorate unor puternice, contrastante alternanțe de luminozitate, de culoare, de mișcare etc. ce produc o puternică stimulare a zonei optice cerebrale.

Dintre cele mai bune și mai cunoscute iluzii optice sunt iluziile cognitive. Ele nu au o cauză fiziologică, acționează la nivelul interpretării vizuale, al ipotezelor preconcepute. Acestea au fost studiate în secolul al XIX-lea de către Hermann von Helmholtz.

