TEST IQ | 6-9=14 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Test IQ. Ecuația 6-9=14 este greșită. De aceea, pentru a corecta egalitatea, trebuie să muți un singur băț de chibrit. Crezi că poți să rezolvi acest exercițiu?

Acest tip de teste IQ stimulează concentrarea, gândirea logică și creativitatea, punându-vă mintea la încercare într-un mod distractiv. Este nevoie de puțină imaginație pentru a identifica soluția, care este mai simplă decât pare la prima vedere.

Acest exercițiu este destul de simplu, la prima vedere, însă trebuie multă atenție pentru a-l rezolva. Pentru cei care au reușit să-l rezolve, felicitări, celor care nu au reușit le artăm noi. Se ia un băț de la șase, care se tranformă apoi în cifra 5. Bățul se adaugă la minus, care devine plus. Astfel, exercițiul se transformă în 5+9=14.

Ce este un test IQ?

IQ înseamnă coeficientul de inteligență, un scor care derivă dintr-un set de teste standardizate create pentru a evalua inteligența umană. Scorurile din testele de inteligență sunt estimări ale nivelului inteligenței. Astfel, s-a demonstrat că nivelul IQ sunt asociate cu factori precum nutriția, statutul socioeconomic parental, morbiditatea și mortalitatea, statutul social parental și mediul perinatal.

Nivelul IQ-ului peste 140 este considerat un scor foarte mare, cu acest nivel este aproximativ 0,2% din populație (procentul oamenilor inteligenți cu un coeficient de inteligență mult peste medie, considerați genii). Dar există mai multe tipuri de inteligență, și anume:

Logico- matematică ;

Vizual-spațială ;

Verbal- lingvistică ;

Interpersonală ( emoțională ).

