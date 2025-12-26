Rusia a oferit Turciei o nouă finanțare, acum de 9 miliarde de dolari, pentru prima sa centrală nucleară, Akkuyu, construită de compania de stat rusă Rosatom. Ankara se așteaptă ca centrala să devină operațională în 2026.

Ministrul turc al Energiei a declarat că Rusia a oferit o nouă finanțare, în valoare de 9 miliarde de dolari, pentru centrala nucleară Akkuyu, construită de compania de stat rusă Rosatom. Oficialul a adăugat că Ankara se așteaptă ca centrala să devină operațională în 2026, scrie vineri Reuters.

Rusia are un acord cu Turcia în valoare de 20 miliarde de dolari

Compania de stat rusească Rosatom construiește prima centrală nucleară a Turciei la Akkuyu, în provincia mediteraneană Mersin, în conformitate cu un acord din 2010 în valoare de 20 de miliarde de dolari.

Rosatom construiește prima centrală nucleară a Turciei la Akkuyu, în provincia mediteraneană Mersin. Centrala trebuia să devină operațională în acest an, dar lucrările au fost amânate.

„Această finanțare va fi utilizată cel mai probabil în 2026-2027. Vor fi cel puțin 4-5 miliarde de dolari din această sursă pentru 2026 în ceea ce privește finanțarea externă”, a spus Alparslan Bayraktar unor reporteri locali, în cadrul unei conferințe de presă la Istanbul, potrivit unui comunicat al ministerului de resort.

Turcia va mai găzdui și alte proiecte nucleare, cu ajutorul Coreei de Nord, Chinei, Rusiei și SUA

Ministrul a mai informat că Turcia se află în discuții cu Coreea de Sud, China, Rusia și Statele Unite cu privire la proiecte nucleare în provincia Sinop și regiunea Tracia, precizând că Ankara dorește să primească „cea mai competitivă ofertă”.

Conform lui Bayraktar, Turcia dorește să producă energie nucleară pe teritoriul său și își propune să aibă cifre clare privind obiectivele. Astfel, Turcia se află în negocieri cu compania saudită ACWA Power pentru un pachet de energie solară de 5.000 de megawați.

„Vom finaliza acordul pentru acest proiect în primul trimestru al anului 2026, pentru 2.000 de megawați în prima fază. Vorbim despre un proiect de energie solară de 2.000 de megawați; 1.000 de megawați în Sivas și 1.000 în Taseli”, a declarat ministrul. „Discutăm cu o altă firmă din Golf despre un proiect privind energia solară și stocarea energiei. Costul aproximativ al investiției este cuprins între 1,5 și 2 miliarde de dolari”, a completat Bayraktar, fără a oferi alte detalii.

În luna mai, mai scrie Turkyietoday, președintele Recep Tayyip Erdogan anunțase că Turcia va începe probele și va livra prima sa producție de energie nucleară de la Akkuyu până la finalul lui 2025.

